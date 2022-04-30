五一假 中國各地“就地過節”跨省旅遊被叫停

五一防控

中國各地疫情四起，雖然規定“五一”假期放假5天，但多地要求“就地過節”，所有跨省旅遊團被令暫停。中國新一波疫情已波及西藏以外的所有省份，4月28日，國務院聯防聯控機制召開會議稱，在五一假期期間，減少人員聚集。所有跨省旅遊團被令暫停。

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此外，中國各地官方要求五一假期“就地過節”。上海市26日上午舉行新聞發布會，要求實行“非必要不離滬”，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。

甘肅省在26日下午召開的新聞發布會上宣布，將繼續暫停跨省團隊旅遊及“機票+酒店”業務，暫停跨省自駕游、自由行旅遊業務，各類文旅經營單位和場所將按75%限流開放。

4月25日起至5月15日，甘肅將對中高風險區及所在縣區往返人員分別實施14天居家健康監測和集中隔離措施。有疫情的省份人員來往甘肅，須持48小時內核酸檢測陰性證明。對紅碼、黃碼人員，繼續分別執行14天集中隔離、14天居家健康監測措施。

海南省疾控中心25日發布通知，非必要不出本省。機關企事業單位人員出省的，需嚴格執行審批制度。旅遊景區三亞、陵水等重點市縣人群聚集、密閉的娛樂酒吧等場所應暫緩開放。

北京市當局28日宣布北京市中小學、幼兒園和職業學校從28日起提前一天放假，五一假期後“根據疫情情況確定返校時間”，屆時師生須持48小時核酸檢測陰性證明才能返校。