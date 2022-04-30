五一防控

五一假 中國各地“就地過節”跨省旅遊被叫停

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Les habitants d’Harbin, dans la province du Heilongjiang, viennent se faire tester dans le hall d’accueil de bureaux, le 28 avril 2022
Les habitants d’Harbin, dans la province du Heilongjiang, viennent se faire tester dans le hall d’accueil de bureaux, le 28 avril 2022 © AFP
作者： 法廣
4 分鐘

中國各地疫情四起，雖然規定“五一”假期放假5天，但多地要求“就地過節”，所有跨省旅遊團被令暫停。中國新一波疫情已波及西藏以外的所有省份，4月28日，國務院聯防聯控機制召開會議稱，在五一假期期間，減少人員聚集。所有跨省旅遊團被令暫停。

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此外，中國各地官方要求五一假期“就地過節”。上海市26日上午舉行新聞發布會，要求實行“非必要不離滬”，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。

 

甘肅省在26日下午召開的新聞發布會上宣布，將繼續暫停跨省團隊旅遊及“機票+酒店”業務，暫停跨省自駕游、自由行旅遊業務，各類文旅經營單位和場所將按75%限流開放。

4月25日起至5月15日，甘肅將對中高風險區及所在縣區往返人員分別實施14天居家健康監測和集中隔離措施。有疫情的省份人員來往甘肅，須持48小時內核酸檢測陰性證明。對紅碼、黃碼人員，繼續分別執行14天集中隔離、14天居家健康監測措施。

海南省疾控中心25日發布通知，非必要不出本省。機關企事業單位人員出省的，需嚴格執行審批制度。旅遊景區三亞、陵水等重點市縣人群聚集、密閉的娛樂酒吧等場所應暫緩開放。

北京市當局28日宣布北京市中小學、幼兒園和職業學校從28日起提前一天放假，五一假期後“根據疫情情況確定返校時間”，屆時師生須持48小時核酸檢測陰性證明才能返校。

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