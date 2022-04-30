因經濟前景惡化 華日稱中國計畫暫停對科技公司的監管行動

中國/科技公司監管

華爾街日報引據知情人士透露，中國正準備暫停其長達數月的針對科技公司的監管行動，官員們正在力圖阻止該國經濟前景的迅速惡化。而對科技行業監管的任何放鬆都會凸顯出經濟穩定對中國領導人習近平的重要性。

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華爾街日報今天報道稱，中國計畫暫停對科技公司的監管行動，因經濟前景惡化。據知情人士透露，中國互聯網最高監管機構將於下周與該國陷入困境的科技巨頭會談，討論監管行動事宜；這些人將這次會議視為一個信號，即表明官員們承認監管行動對該私營部門造成了影響，而此時中國的經濟前景正因嚴格的抗疫措施愈發黯淡。

中國政府已經在管理互聯網內容公司方面採取了此類措施，如熱門短視頻平台TikTok的所有者字節跳動，以及運營微博平台的微博股份有限公司。這位人士稱，現在，該計畫可能會擴大到其他技術平台運營商，如中國市值最高的公司騰訊控股有限公司以及經營中國名列前茅食品外賣服務的美團。

據該報道，中國國家互聯網信息辦公室擬於下周與包括騰訊和美團在內的科技巨頭舉行的會議。中國科技股多年來大受美國投資者青睞，但中國監管機構近期的打擊行動致使這些公司股價大跌。