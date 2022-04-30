法媒採訪在上海的法國人：都期盼儘快離開中國結束噩夢

上海封城

中央社30日報道：近日一名旅居上海的法國人試闖圍欄，大喊“我想死”的影片瘋傳，引起輿論熱議。他們接受法媒專訪，揭露真實現況與困難，並將其形容為無止盡的集體懲罰；受訪者都期盼能儘快地永遠離開中國。

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日前一名在上海的法國人試圖衝出封鎖圍欄，用法、中、英文大喊“我想死”、“我想輕生”、“沒人在乎”，隨後被防疫人員制伏的影片瘋傳，引發驚恐與熱議，法國政治人物呼籲政府不要袖手旁觀，歐洲民眾則對上海情況日益關切。

法國解放報（La Libération）29日刊登法國駐上海總領事紀博偉（Benoit Guidee）與數名上海居住者的專訪，以了解當地真實現況。紀博偉指出，目前最大挑戰是隔離中心狀況、醫療管道受阻、心理創傷、行政冗長繁瑣，以及缺乏各種物資。

紀博偉說，醫院都關閉或只剩急救，有時必須聯繫20間才能找到有資源救治法國人的醫院，還要請區委會開立外出同意、找交通工具，並想辦法取回被鎖在關閉中國行政機關內的護照。

旅居上海的法國人亨利（Henri）告訴解放報，在清零政策下，“已約一個月無法出家門，只開門幾秒鐘在走廊放垃圾，電子偵測就會通知警衛。大樓大門也被鎖和木條封住。若失火，根本逃不出去”。

官方說會負責物資，但後勤卻沒跟上。法國人杜米尼克（Dominique）說，“四月初我收到一箱被解凍的冷凍魚以及壞掉的白菜，我們都丟了”。

化名“方小姐”的30歲中國女性告訴法媒，她現在必須限制食量，“時常一天只吃一餐，感覺好像活在（毛澤東政策的）大饑荒時期。我以後再也不讓冰箱空著了”。

上海醫療管道缺乏，糖尿病與哮喘病患在社群媒體上哭求藥物。民眾對集中隔離的恐懼更甚對病毒本身。亨利和佐伊（Zoé）這對法國夫妻日前收到通知要隔離，有人會去接兩名孩子，他們請總領事館協助，“我們嚇壞了，交涉5個小時，最後他們放過了孩子”。紀博偉表示，他們很關注這個議題，且已向地方政府表明，把孩童從父母身邊帶走是不可能的。

帕瓦奈洛（Alessandro Pavanello）來自意大利，他和女友上個月26日被測出陽性，但兩週後才有人把他帶到隔離中心，在此之前，他早已轉陰。兩小時內他被好幾個中心以對外國人不夠舒適為由拒收，接著被載回家。然而如同很多從隔離營回來的人一樣，他被鄰居拒之門外，最後落腳上海展覽中心。

也曾被集中隔離的佐伊形容內部狀況，“衛生條件很可怕，淋浴間有口罩、痰、煙蒂。廁所垃圾桶滿出來，裡面很多血，因為女性缺乏生理用品”，但她表示，工作人員都很好，民眾也會互相幫忙。

法國人德扈傑（Nicolas de Rougé）指出，有位朋友沒有打碼接受法國電視採訪，接著就收到訓斥訊息並丟了工作。德扈傑告訴記者，他的社區再度封控，他是創業者，現在沒生意，但還是要繼續支付員工薪水、房租與超貴的食材。“這真是無止盡的集體懲罰”。

社群媒體上有許多居民情緒瀕臨崩潰的影片，高喊“我想死”的法國人只是冰山一角。獨居的方小姐說，“我失眠、恐慌、無法呼吸，邊看網路影片邊哭…缺乏人際互動，我覺得我已經出現創傷後壓力癥狀，對上海當局和中國共產黨完全政治考量的清零政策真的很憤怒”。

儘管回家之路遙遙無期，但所有的外國受訪者都表示迫不及待想回國。從4月15日起，法國航線已恢復。亨利告訴記者，“即使要繼續繳房租跟拿不回押金也沒關係。我們要永遠離開中國，可以的話明天就走”。