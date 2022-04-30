疫情攪局：中國4月經濟活動降新低

中國/疫情/經濟放緩

根據中國周六的一項官方指數顯示，中國4月份的製造業活動下降到2020年2月以來的最低水平。根據中國國家統計局的數據，非製造業PMI也降至2020年初以來的最低水平。法新社說，因受到新冠病毒疫情陽性案例激增的拖累，中國經濟深受影響。

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作為製造業活動的一個關鍵指標，採購經理人指數（PMI）在4月份為47.4。數字高於50表示活動擴張，低於50表示收縮。

據中國當局表示，"生產和需求的下降 "已經進一步下探了。自3月以來，一場自2020年初以來最大的疫情爆發，幾乎影響了中國的所有省份。北京打算繼續執行其 "零容忍 "政策，採取其中包括對數千萬人的旅行限制和禁閉措施，特別是在中國的東北部和中國經濟首都上海。

自4月初以來，上海2500萬居民基本上被限制在他們的家中。嚴格的措施由於卡車司機的短缺而阻斷了供應鏈，而貨物則堆積在上海港口，而上海是世界上最大的港口城市之一，也是中國貨物的一個關鍵進出點。

據中國國家統計局高級統計師趙慶河承認，一些公司不得不削減或停止生產，而許多公司報告說運輸困難增加。據趙慶河稱，"企業的生產和經營受到嚴重影響。"

而根據中國國家統計局指出，非製造業PMI也降至2020年初以來的最低水平。

法新社說，中國媒體集團財新網周六公布的PMI也顯示連續第二個月惡化，數字從上個月的48.1降至46.0。財新的數字主要調查中小企業，被一些人視為比政府的官方數字更準確地反映中國的經濟狀況。專家稱，"疫情措施對（物流）造成了損失。"財新網還注意到，企業對疫情措施的限制期限表示擔憂。