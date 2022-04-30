金正恩威脅會“預防性”使用核武器

朝鮮/軍備

朝鮮領袖金正恩於4月30日在慶祝朝鮮人民軍建軍90周年之際講話，要提升武裝力量，威脅“預防性”使用核武器。朝鮮強硬態度指向5月10日上任的韓國新政府。

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朝鮮領袖金正恩今天在慶祝朝鮮人民軍建軍90周年講話時候表示，要不斷提升武裝力量的絕對優勢，威脅“預防性”使用核武器，來粉碎包括敵對勢力在內的危險意圖，還說強大的軍事力量是朝鮮國家和人民安寧的保障。

在本周一4月25日朝鮮舉行大規模閱兵式，平壤展示了被國際社會禁止發展的洲際彈道導彈，金正恩在與朝鮮高級將領會晤時誓言加快發展核武力度。

不顧國際社會的譴責和制裁，朝鮮今年以來已經進行了10多次試射，特別是朝鮮在3月進行了該國最大的洲際彈道導彈的試射，也是2017年以來的首次。雖然有韓國專家對這次試射的成功提出了質疑，但是引發國際社會對朝鮮恢複核武器和遠程導彈試驗的擔憂。

美國隨後的制裁和國際社會的譴責沒有讓朝鮮後退。

分析指出金正恩的上述行動是指向新當選的韓國總統尹錫悅，他將在5月10日正式上任。金正恩誓言對韓國採取更強硬的立場，警告不與首爾的新政府進行對話，也不願意與美國重啟對話。

此前拜登政府表示願意在沒有先決條件的情況下恢復與朝鮮談判。

美國總統拜登將於5月20日至24日首次到訪亞洲，將與新當選的韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄會晤。