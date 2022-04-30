馬英九：執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性非常可笑

台灣/政治

台灣的國史館館長陳儀深近日倡議「台灣主權未定論」，立法院院長游錫堃也表達支持，前總統馬英九辦公室29日批評指出，連民進黨第一位總統陳水扁也曾公開反對台灣地位未定論，顯然陳水扁不想當一個國土地位未定國家的總統，但蔡總統身為現任中華民國元首，對立法院長與國史館長支持「台灣地位未定論」不當發言，難道視若無睹？

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馬英九辦公室表示，「台灣地位未定論」最早要從1949年12月7日中華民國政府從四川成都遷往台北說起，1950年6月27日，美國總統杜魯門在韓戰爆發後兩天下令第七艦隊進入台灣海峽，防止國共相互攻擊，並提出「台海中立化」的權宜建議，宣稱「台灣未來地位的決定，將留待太平洋安全的恢復，對日和約的簽訂，或經由聯合國的考慮」，以保障當時台灣安全。

馬辦指出，當時中華民國外交部長葉公超在6月28日回應，接受美方有關「台海中立化」的建議，但強調「這項建議並不影響『開羅會議』關於台灣未來地位的決定，也不影響中華民國對台灣的主權。」

馬辦表示，相關發展證明，中華民國一方面接受美方好意維護台灣安全，但也強調，美國的建議並沒有犧牲中華民國依據「開羅宣言」對台灣享有的主權。美方這種「台灣地位未定」的立場，到1972年美國與中共簽訂「上海公報」後告一段落。

馬英九也在臉書貼文，詳述這段歷史指出，1943年12月1日，中華民國與美、英兩國同時發表《開羅宣言》，要求「日本竊自中國之領土，如東三省、台灣及澎湖，必須歸還中華民國」；1945年7月26日的《波茨坦公告》第8條規定：《開羅宣言》的條件必須實施。

同年8月6日與9日美軍投下原子彈後，日本天皇在8月15日宣布無條件投降；9月2日，日本在東京灣美國密蘇里軍艦上籤署《日本降書》，接受《波茨坦公告》。馬英九強調，《日本降書》把《開羅宣言》與《波茨坦公告》結合在一起，三約一體。

馬英九並表示，這些都是戰時同盟國元首在職權範圍內所做具體承諾，依國際法當然對該國具有法律效力。這些條約也都編入《中外條約輯編》、1946年《美國法規大全》、1969年美國國務院出版的《1776-1949美國條約與其他國際協議彙編》、1948年日本外務省《條約集》；而《日本降書》更編入1952年《聯合國條約集》。

他說，「換言之，這些文件的當事國與國際社會，都認定這些文件是條約，都有法律拘束力」，他強調，從《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《中日和約》，都是二戰後台灣歸屬中華民國提供最好的證明；尤其1952年「中日和約」最重要的效果，就是其第一號照會，確認該約適用於中華民國現在與未來所有的領土。

馬英九批評指出，游錫堃跳出來說，「開羅宣言」沒有國際法律效力、「舊金山和約」沒有規範台灣主權；台大法律系教授姜皇池也為此背書，質疑外交部官網保留馬政府任內「開羅宣言」的說帖，等同「接受國民黨觀點」。

馬英九質疑，如果這些說法成立，那中華民國過去70年在台灣的統治豈不都是非法？一個執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性，非常可笑；國史館將台灣國際地位推入更大風險中，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險。

馬英九呼籲蔡英文總統，出面導正此一不當言論，也期盼台灣外交部不要受不當誤導而撤除重要外交文件說帖，各界應共同維護中華民國在國際間得來不易的身分。