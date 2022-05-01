中國緊急救經濟：4天4場高層會

中國/經濟壓力

中共中央在4天里開了3場與財經相關的頂層會議，再加上中國國務院常務會議，4場會議顯示出中國經濟面臨極大壓力。造成中國經濟壓力的因素有：去年以來對多個行業的強力監管、俄烏戰爭、美國聯準會升息、中國疫情封控措施等。

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據中央社今天報道稱，中國救經濟，4天4場高層會議定方針。市場信心能否恢復，關鍵還是要看後續具體政策。

回顧高層在3月和4月釋放穩定市場資訊的事件背景，都有股市大跌與資本恐慌。而造成資本市場低迷動蕩的原因，則包括：去年以來對多個行業的強力監管、俄烏戰爭、美國聯準會升息、中國疫情封控措施等。

中央財經委員會會議26日召開，強調“全面加強基礎設施建設，構建現代化基礎設施體系”。會議提出，要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心。27日，國務院常務會議，主題是穩就業和穩經濟。29日中共政治局會議和政治局第38次集體學習分別展開，兩次高層會議中，資本市場都成為了重要議題，其中肯定了資本市場的經濟意義，並強調要“規範和引導”資本發展。

政治局會議指出，要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施“常態化監管”，推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

中國經濟在不同方面都面臨規範與發展未能取得平衡的問題。今年以來，中國各城市公布的房地產放寬政策已有70餘個，但房市目前還沒有大幅回暖的跡象。

據中央社說，3月中旬，A股大跌後，國務院副總理劉鶴曾主持金融委會議，同樣釋放穩定市場信心的訊息。但在那之後，除了明確今年內不會徵收房地產稅，其餘如境外上市企業審計的法規修訂、公布對平台經濟促發展的政策、對降息的期待等都尚未有具體結果。