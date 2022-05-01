在華當地僱員遭秘密監禁 歐盟促中國給解釋

中國/歐盟/歐盟在華僱員被捕案

歐盟敦促中國當局澄清其在北京的一名當地僱員的命運，該中國僱員已被拘留了8個月，包括逮捕事件以及被捕原因，歐盟呼籲中國作出 "適當的回答"。

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據歐盟發言人Nabila Massrali說："儘管我們一再向中國當局提出要求，但迄今為止，我們還沒有被告知這名歐盟在中國的當地僱員被指控的具體罪名。

歐盟在一份電子郵件聲明中證實，該歐盟代表團僱員於2021年9月就被警方逮捕。

歐盟發言人說："我們將繼續要求提供信息，直到我們得到適當的答覆。"他補充說，歐盟 "對這位被捕僱員的命運感到擔憂"。

法國《世界報》稍早報道說，歐盟在中國機構的信息技術部門的一名員工音譯為安東可能因 "尋釁滋事"指控而被逮捕，這種模糊的指控通常用於壓制異議人士，最高可判處五年監禁。

據《世界報》報道，歐盟已向中國當局發出三份 "普通照會"，要求提供有關被指控罪行的進一步信息，並要求允許音譯為安東諮詢他自己選擇的律師，而不是法院指定的律師。

據報道，這名中國公民被關押在西南部的四川省，離北京有數千公里遠。

法新社說，在中國，逮捕一個西方外交使團的僱員是很罕見的。

英國駐香港領事館的前當地僱員Simon Cheng稱，他在2019年到大陸出差時被拘留了15天，遭到了中國警察的酷刑。而加拿大前外交官Michael Kovrig因間諜罪在中國入獄近三年，另一位加拿大人Michael Spavor也是如此，該報道說，這顯然是中國對加拿大逮捕中國電信巨頭華為公司首席財務官孟晚舟的報復。兩人於2021年9月獲釋，與此同時，孟晚舟離開溫哥華回國，結束了三年的兩國外交糾紛。

報道稱，自新冠病毒疫情發生以來，中國和歐盟之間的關係已經惡化。特別是，在立陶宛允許台灣開設代表處後不久，歐盟就指責中國進行經濟脅迫，對立陶宛實施非官方貿易禁運。

法新社說，最近，歐盟還警告中國不要向入侵烏克蘭的俄羅斯提供軍事或財政支持。