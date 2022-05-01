為民請命上海公民季孝龍遭警方拘押 抗議習近平澳洲人柏樂志遭華人圍攻

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澳洲學運領袖柏樂志昨天4月30日在悉尼的華人區伊士活（Eastwood）一座商場內，高舉侮辱習近平的（“習近平操你媽”）標語和平抗議，引來當地華人的圍剿。

4月30日在中國的上海與澳大利亞的悉尼發生了兩起令人震驚的事件： 為上海人請命呼籲停止運動式防疫，救濟因疫情而受難的上海維權人士季孝龍被警方帶走，同一天，在澳大利亞悉尼華人區抗議中國主席習近平的澳大利亞昆士蘭大學學生領袖，柏樂志（Drew Pavlou）受到當地華人的辱罵。

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澳洲學運領袖柏樂志昨天4月30日在悉尼的華人區伊士活（Eastwood）一座商場內，高舉侮辱習近平的（“習近平操你媽”）標語和平抗議，引來當地中國人的圍剿、辱罵和推擠，他手中的標語被搶奪撕毀，與他一同的一位攝影者遭到毆打。

圍攻的華人辱罵他是“黃皮白心”，要他離開，並且呼喊“澳大利亞自由”的口號！似乎忘記了自己腳下的這片土地並不屬於中國。不知他們中是否有人剛剛從上海逃出。柏樂志的行動激起多名異見人士的迴響，旅居澳大利亞的異議藝術家巴丟草、YouTuber自媒體人悉尼奶爸等都轉推影片表達支持。

柏樂志今年22歲，是澳洲昆士蘭大學的學生運動領袖，因批評中共在新疆、西藏的人權問題，以及支持香港返送中運動而聞名。他去年底籌組帕洛夫民主聯盟黨，今年預計將參選澳洲昆士蘭州參議員。

同樣是在4月30日，上海警方派10名警察上門帶走了持續為封城下的上海市民發聲的上海維權人士季孝龍與他的妻子，據維權網透露，5月1日凌晨，他的妻子獲釋回家，但季孝龍依然被扣押。

季孝龍2019年1月被以“尋釁滋事罪”判刑，今年2月9日剛剛刑滿出獄。出獄之後不久便在上海封城期間不斷為民眾吶喊，呼籲政府解除封鎖，24月2日，季孝龍在微博、微信、推特上發了一封“速停運動式防疫，紓困解難發救濟——上海公民為民請命書”，受到廣泛轉載及關注。之後又在上海組織義工為陷入困境的市民排憂解難，為無處安身的外地民工提供援助，為因疫情封鎖而陷入嚴重經濟困境的市民提供法律援助。

另據網絡社交平台的剛剛傳出的信息，季孝龍剛剛離開警察署，繳納了一千元保證金，取保候審。該消息尚待進一步確認。