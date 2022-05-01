烏戰教訓？傳中國高層與金融界商討保護資產免受美國制裁敏感議題

中國/制裁

據金融時報透露， 中國當局與銀行界近期曾討論保護資產免受美國制裁的問題。中國官員們可能擔心，美國與西方對莫斯科採取的措施也可能也適用於北京。據一位分析家說，美國對中國的可能制裁後果將是”災難性的“。但也有專家警告，中國經濟體量巨大，美國制裁不動，否則有同歸於盡危險。

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據金融時報今天署名報道引述據熟悉討論情況的人士透露，中國監管機構已經與國內外銀行舉行了一次緊急會議，討論如何保護中國的海外資產不受美國主導的制裁影響，這些制裁類似於對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁。官員們擔心，如果發生地區軍事衝突或其他危機，也會對北京採取同樣的措施。習近平主席的政府在整個危機中對普京保持了堅定的支持，但中國的銀行和公司仍然對與俄羅斯實體進行任何可能引發美國制裁的交易保持警惕。

消息說，這些人說，4月22日舉行的內部會議包括來自中國央行和財政部的官員，以及滙豐銀行等幾十家本地和國際貸款機構的高管。財政部在會上說，在中國經營的所有大型外國和國內銀行都有代表。

據知情人士稱，會議開始時，一位財政部高級官員發表講話，稱美國及其盟友有能力凍結俄羅斯中央銀行的美元資產，這讓習近平的政府提高了警惕。這些官員和與會者沒有提到具體的情況，但人們認為這種制裁的一個可能觸發因素是中國對台灣的入侵，中國聲稱台灣是其領土，並威脅說如果台北拒絕無限期地服從其控制，將入侵台灣。

據其中一位了解會議情況的人士說，"如果中國進攻台灣，中國和西方經濟的脫鉤將比與俄羅斯的脫鉤嚴重得多，因為中國的經濟足跡涉及到世界的每一個角落。"

香港東方資本研究公司的總經理Andrew Collier說，中國政府的擔憂是正確的，"因為它沒有什麼選擇，而美國金融制裁的後果是災難性的"。

包括中國證監會主席易會滿和2013年至2016年擔任中國證監會主席的肖鋼在內的高級監管人員問在場的銀行家們，可以做些什麼來保護中國的海外資產，特別是其3.2萬億美元的外彙儲備。中國以美元計價的龐大資產包括從超過10萬億美元的美國國債到紐約的辦公大樓。例如，國有的大亞保險集團擁有紐約的華爾道夫酒店。

另一位了解會議情況的人說，"現場沒有人能夠想到解決問題的好辦法，" 他說，"中國的銀行系統沒有準備好像美國對俄羅斯那樣凍結其美元資產或將其排除在Swift信息傳遞系統之外。"

該報道稱，一些銀行家建議，央行可以要求出口商將其所有外彙收入兌換成人民幣。其他人建議 "大幅 "削減中國國民每年被允許購買的5萬美元配額，用於海外旅行、教育和其他海外購買。當一位官員問中國的銀行家們是否可以分散投資於更多的日元或歐元支持的資產時，他們回答說這個想法並不實際。

然而，在場的一些銀行家懷疑，鑒於中國作為世界第二大經濟體的地位、對美元資產的巨額持有以及與美國的密切貿易關係，華盛頓是否有能力切斷與中國的經濟聯繫。據香港東方資本研究公司的總經理Andrew Collier認為，"美國很難對中國實施大規模製裁，" 他說，"這就像核戰爭中的相互保證毀滅。"