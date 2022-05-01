金融時報：美英就中國對台灣的威脅或舉行高級別會談

台灣/美國/英國/中國

據英國金融時報署名Demetri Sevastopulo和Kathrin Hille今天報道，美國已經與英國舉行了高層會談，討論他們如何能夠更緊密地合作，以減少與中國在台灣問題上發生戰爭的可能性，並首次探討衝突應急計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

該報道引據熟悉情況的人說，白宮印度-太平洋協調員庫爾特-坎貝爾和國家安全委員會中國事務高級官員勞拉-羅森伯格於3月初與英國代表就台灣問題舉行了一次會議。這次會議是在與他們各自的團隊就印太戰略進行為期兩天的廣泛會議期間舉行的。三位熟悉加強接觸的人士說，美國希望加強與英國等歐洲盟友的合作，以提高對政府認為北京對台灣日益強硬的態度的認識，美國認為台灣是中國的一部分。

美國之所以與英國接觸，並不是因為有迫在眉睫的威脅。台灣對話旨在補充美國與日本和澳大利亞進行的更高級的討論，因為北京已經加強了台灣周圍的軍事活動。在過去一年裡，中國在台灣附近的戰鬥機、轟炸機和其他戰機出現越來越多。

美國印太司令部負責人約翰-阿基里諾上個月在前往澳大利亞支持聯盟期間告訴《金融時報》，烏克蘭戰爭凸顯了中國給台灣帶來的風險。

其中一位人士說，台灣會議的內容涵蓋了從英國如何在外交上對台北做更多工作到討論提高亞洲的威懾力。會議還包括討論如果美國最終因台灣問題與中國發生戰爭，英國將扮演什麼角色。該人士補充說，拜登政府正在向一些盟友提供有關台灣的情報，而這些情報以前被列為 "NOFORN"--一種禁止與任何外國官員共享信息的指定。

該報道稱，一位英國官員說，這次限制性會議是兩國之間迄今為止關於台灣問題的 "最高級別 "和 "最重要 "的討論。他說這是拜登政府時期開始的 "更深層次的政策對話 "的一部分。"這位官員補充說："自然，危機計畫將是任何有關台灣問題的對話中的一個重要部分。

五角大樓前亞洲高級官員海諾-克林克(Heino Klinck)對美英就台灣問題進行的磋商表示歡迎。他說，在特朗普政府與歐洲盟友就加強在南中國海的行動進行討論後，歐洲在印太地區的海軍部署去年有所增加，他們緊隨其後。克林克稱，"遏制中國對台灣的侵略符合所有人的利益。這不僅僅是一個印度-太平洋問題，它是一個全球問題，"克林克說，"美國的軍事規畫人員並不指望德國或法國派遣軍艦，或英國在台灣發生衝突時派遣航母。但是，當這些國家向南中國海派遣軍艦，或過境台灣海峽時，就會向中國發出一個強烈的信號。"

據該報道，一位台灣高級官員說，台北知道美國努力讓更多盟友參與其台灣計畫。"他說："他們一直在與日本和澳大利亞一起做這件事，現在他們正試圖與英國一起做這件事。