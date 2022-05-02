上海封控區外再現新病例 活人差點被火化遭怒罵

中國-新冠病毒

2022年5月1日，中國上海，穿着防護服的工作人員在封鎖的街道上騎着電動三輪車前進。

上海當局實現社會面清零計畫遇挫，周一在隔離封控區外發現58例確診，這一消息讓不少上海人失望。幾乎與此同時，傳出上海普陀區活人差點被火化的荒唐事件，更激起了民憤。

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幾千萬上海居民自封城後已被隔離月余，許多人都很難找到食品和急需的日用品，當上海官方4月30日疫情通報，29日當地新增本土確診病例全部在隔離管控區中，整個周末，居民們都有種鬆了一口氣的感覺，中國媒體也將此解讀為上海已“實現社會面清零”。

但是，路透社報道說，5月2日，在隔離管控區外發現幾十起確診病例的消息傳出後，上海居民相當失望，有人在微博質疑：“他們早些時候不是宣布實現了社會面清零嗎？”

一些上海民眾對當局所謂“社會面清零”抱持懷疑，幾天來社媒上熱傳“賈慶林”三字，譏諷上海當局“假清零”。賈慶林是中共前政治局常委及全國政協主席。

上海人被“清零”折騰得不知如何是好，忽然網絡瘋傳上海市普陀區新長征福利院一老人被裝進屍袋，寶山區殯儀館人員把屍袋擡進車內時，發現老人仍有生命體征的消息。這一過程被附近居民拍下視頻傳輸上網後，引發民眾憤怒。

上海市寶山區殯儀館在通報表揚工作人員“恪盡職守，尊重生命”的文告說，殯儀館人員周日接收的是一具“已進行全面消殺、密封和包紮好的‘遺體’”，搬運到車內時，發覺還有生命跡象。立即叫來新長征福利院工作人員，打開密封好的接屍袋，“這具所謂的遺體原來是一個大活人……”

有網民評論，當局清零清到荒腔走板的地步，有人幾天吃不上飯，有人患急症沒有醫院治療等死，有人憋成了瘋子，現在好了，死人活人也分不清了。

民憤太大，當局宣布對包括普陀區民政局黨組書記、局長兩人黨紀立案，進一步調查，對副局長等三人免職，免去新長征福利院院長葛芳職務，“吊銷涉事田姓醫生的執業證”等等。

法新社周一報道，“清零”似乎壓垮了上海，儘管當局採取如此嚴厲的隔離政策，居然把一些檢測陰性、完全健康的人也送走隔離起來。“有些居民半夜被裝進公交車運走，陰性證明也已不是安全的保證。”

名叫Lucy的一位上海女士對法新社記者說，她和鄰居深夜被送到離家400公里的安徽境內，放到一座臨時搭起的“方艙”里，她不知道什麼時候才能重返上海。

Lucy說，“我沒有選擇。”警察非要趕她離開家，警察的理由是，“你們的樓里有很多陽性，留下來太危險!”。

上海市委書記李強周一稱，上海要堅持“動態清零”不動搖。