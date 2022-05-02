上海略微解封 級別分為三等

上海/疫情

2022年4月14日，封鎖中的中國上海，空曠的道路，死寂的城市。

上海當局5月1日宣布對部分區域實施微弱解封，允許“防範區”大約1千5百萬人“持陰性證明”在區內有限活動，而繼續被“嚴管”的9區居民或可在7天內購物兩次。

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上海當局目前將其防控級別分為三個等級: “封控區”、“管控區”、“防範區”。

據上海市疫情辦主任顧洪輝5月1日表示，“封控區”繼續嚴格實施“足不出戶、服務上門”。

黃浦、靜安、徐彙、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定9區目前可能屬於“封控區”，因為顧洪輝說，要繼續“從嚴從緊”對這些區實施“全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺”等措施。

但這些地方的居民似乎被允許每戶指定一人，7天兩次限時、分批前往超市、藥店。

目前，奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀6個區被宣布“清零”後變成“防範區”，這些地方的居民可在區內活動，前往超市、藥店和醫院，區內甚至逐步恢復公共交通，私家車的有限通行。

介於9個封控區和6個防範區之間的，應該屬於“管控區”。上海當局對“管控區”實施“人不出小區(單位)，錯峰取物”，每戶每天可在嚴格做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流在指定區域活動，無接觸式收取快遞。

當然，所有被允許“出現”的居民都須憑24小時抗體陰性或48小時核酸陰性證明，健康綠碼，進入相關場所。

據上海疫情辦主任顧洪輝稱，“上海本土陽性感染者自4月13日達到單日峰值27605例後，總體呈現波動下降趨勢”；“核酸篩查和抗原檢測的陽性率逐步下降”。