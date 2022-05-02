不一樣的黃金周：中國冷清 兵馬俑「俑比人多」 澳門持平 香港谷低反彈

中國/黃金周

當為數逾十萬的法國人在勞動節走上街頭抗議之際，平常難以上街示威的中國人，今年的勞動節更可能要窩在家中，因為京滬等多個省市已因應疫情持續而呼籲市民在「五一」黃金周「就地休假」，而進入景區以致出行或用餐均須出具48小時內的核酸檢測陰性證明，以致部分景區即使讓本地人免費入場，以往景區人山人海的情況亦難再復現，西安兵馬俑更出現「俑比人多」之嘆。影響之下，陸路和航空客運量預料較去年大降62%和77%。

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港澳方面，香港在黃金周開始的昨(1日)天，適逢海外旅客放寬入境香港，令入境人數增至近五千人，雖然處於低位，但已較去年多2.3倍；當中，中國內地和海外遊客合共有397人，亦較去年多2.5倍。澳門比香港情況更好，在前天的中國內地黃金周首日假期，單日的入境人數有41584人次，創今年單日新高，只是較去年黃金周首日的4.5萬人次減少約7%；昨日的入境人次雖已回落至2萬人次左右，有望維持去年勞動節假期日均入境旅客3.3萬人次的水平。

中國內地今年的五一黃金周假期由4月30日至5月4日，但由於疫情持續在七、八千人染疫的高位徘徊，北京、上海、甘肅、海南、安徽等多個省市倡導假期非必要不離省、非必要不出市，以至交通運輸部預計，「五一」假期全國客運量只有一億人次，較去年同期下降62%。民航方面，旅客日均客量約為40萬人次，較去年同期下降77%；高速公路方面，日均流量預計為2700萬輛，比去年同期下降49%左右，而長三角區域流量的跌幅更大；鐵路方面，以4月28日至5月5日為黃金假期計算，國鐵集團預計，全國鐵路接載3200萬人，總體處於低位。

為降低疫情風險，不少景點關閉或限制入場遊客流量。關閉的有北京環球影城、山西平遙古城等景區；至於頤和園、張家界、廬山等景區雖然免費讓本地人入園，但據《九派新聞》報道，頤和園、八達嶺長城、西安城牆、龍門石窟等熱門景點，假期首日下午時，余票仍然充足。另據「西部決策」網上載片段，以往遊人如鰂的兵馬俑，遊客疏落，停車場車位甚多，網友慨嘆「兵馬俑都比遊客數量多…，導遊也都很清閑。」至於華山景區，假期首日在上午8點至10點的人流高峰期間，登山人數只有236人，索道無人排隊。

有關現象並不令人意外，因為根據央視新聞在微博進行的「你的勞動節如何度過？」調查，經近7萬人投票後，有五成半受訪者選擇「宅家裡，休息刷劇做美食」，僅一成半參與投票者表示「在路上，看山看水也看人。」至於近兩成人表示「在單位，加班度過勞動節」的，可能是為服務行業的從業員。

遊人減少可能的惟一好處是住宿開支減少，根據中國旅遊平台「去哪兒」的資料，北京、成都、三亞等城市的豪華酒店預訂價格只及去年的一半，多個城市酒店的平均價格創近五年同期價格新低。

另外，當跨省出行受限，本地游、微度假成為熱門選擇，周邊露營的關注度更是大幅上升。中國旅遊服務平台「飛豬」數據顯示，4月關於「露營」的搜索量比3月同期增長120%，最後一星期有關露營的訂單更較之前一周增長超過三倍。