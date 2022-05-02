印度：德國的新中國？

中德關係

據德國電視一台報道，印度總理莫迪周一訪問柏林，雙方舉行了印德政府磋商會議。德國總理朔爾茨在會議後宣布，德國將提供100億歐元用於未來數年和印度進行更密切的合作。朔爾茨稱印度為德國在亞洲的中央合作夥伴，其中包括在全球氣候保護上的合作。印度目前的熱浪表明了阻止氣候變化的重要性。莫迪表示，主要目標是改善可再生能源和綠色氫的基礎設施。雙方達成了一系列協議，其中包括移民和回返兩個方面的合作。但在烏克蘭戰爭上，雙方繼續存在分歧。

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德國電視二台報道說，儘管在烏克蘭戰爭上有分歧，但雙方還是願意密切合作。因此，兩國首腦在共同記者會上，全都言辭模糊。印度拒絕參與對俄國的制裁，在與朔爾茨的共同記者會上，也沒有改變立場。印度的武器很大一部分是來自俄國。就在西方國家擺脫俄國的能源供應的同時，印度擴大了來自俄國的原油進口。儘管如此，朔爾茨還是邀請莫迪這位榮譽貴賓前來參加六月底的七國峰會。該會議主要是要打造一個廣泛的反俄聯盟。

德國《經濟周刊》發現，朔爾茨倡議的時代轉折現在也體現在外交上。他才剛訪問了日本。周一又對印度總理莫迪表示了歡迎。朔爾茨近來把價值夥伴一詞吊在嘴上，對中國是隻字不提。在德國新的對外經濟政策里，中國排到了後頭。

《奧格斯堡彙報》發現，印德雙方加強了合作。儘管在烏克蘭問題上有分歧，但雙方還是進一步靠近了。德印雙邊經貿往來儘管於2011年政府磋商會議時定為200億歐元，但到現在，這一目標還是沒有達到。而德中貿易則是德印貿易的十多倍。雙方現在加強了森林，能源和環保合作，並放寬了技工在對方市場上的就業。印度年輕技工前來德國就業，將減輕德國社會老齡化問題。德國希望印度能成為增長市場，成為德國的新中國。