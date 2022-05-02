受俄烏戰爭影響美對台軍售155自走炮喊停刺針飛彈延後交貨

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台灣軍方接獲美國國務院通知，因為俄烏戰爭影響，美國無法依原承諾的軍售案，對台灣提供新型155公釐自走炮等武器。這批武器是拜登總統上任後宣布的第一項對台軍售案，被通知無法提供之後，台灣原本希望能延到2028年交貨，但美方堅持必須全案終止。

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俄烏戰爭對美國軍事武器的製造生產已經產生影響，美國國務院告訴台灣軍方，受到俄烏戰爭影響，美國無法對台灣供應這批自走炮。台灣國防部則表示，155公釐自走炮案因為生產線排擠，經美方告知，最快要到2026年後才能交貨，台灣將持續與美方溝通協調。

台灣國防部還透露，考慮台灣防衛作戰精準打擊火力的需求，已經協同美方，研究採取精進替代方案，以符合作戰實際需要。

這項對台軍售案，拜登政府是在去年八月，透過國防安全合作局(DSCA)公開宣布的，內容包括155公釐自走炮車40輛；彈藥車20輛；救濟車5輛；先進野戰炮兵戰術信息系統一套；以及導引炮彈套件1698個，總價7億5千萬美元。原本計畫第一批8輛自走炮車，將在明年交貨給台灣。

聯合報報導指出，本案表面上的理由是，受到俄烏戰爭的影響，但幾個月前有消息透露，拜登政府對台軍售態度轉變，以需符合不對稱作戰需求為理由，調整對台軍事合作的優先級，停止載台性質的對台軍售。

另外，台灣向美國採購的250套「肩射式刺針飛彈」，已經付給美方7900萬美元，本來雙方議定今年可以開始交貨給台灣海軍，2024年台灣陸軍也可以取得這項武器，將部署在金門、馬祖、澎湖、花蓮、東引等地，強化野戰防空能力。

但台灣海軍最近提供給立法的報告內容，卻看不到交貨日期。海軍司令部說，已經提醒美方，務必依照原訂日期交貨，如果無法交貨，台灣將調整延後付款的期程。

刺針飛彈無法如期交貨是不是也受到俄烏戰爭的影響，目前無法證實。但法新社日前報導，由於美方已提供烏克蘭1400枚刺針飛彈，這型飛彈的庫存已經減少，而補充庫存需要時間。國防企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）高層則警告，由於缺乏可用零件，要到2023年後才能加速生產刺針防空飛彈。