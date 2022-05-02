中國79-89民主藝術家巴黎聚頭 擬作兩代人歷史傳承藝術聯展

中國大陸79民主運動的傑出代表旅法雕刻家王克平，在5月1日當天，與來自德國柏林的前衛藝術家楊偉東杜興夫婦和來自英國的曲磊磊夫婦，以及流亡法國長達32年的前六四天安門學生領袖之一的王龍蒙歡聚一堂，熱烈討論1979一代人和1989一代人的歷史傳承關係和不同時期各自發揮的歷史作用，並計畫一項兩代人歷史傳承藝聯展。此外並打算單獨做一個79文化的反思回顧展活動。

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如今畫作已成為大英博物館永久收藏品的中國民主人士畫家曲磊磊前來巴黎相聚時指出，當年在中國思想界的傑出人物對中國未來的政治體制改革的長時間思考決定了1979北京民主運動發生的時機和它發生的必然性。此外，思想界的先驅徐文立，魏京生，任畹町和相關的文化運動旗手人物王克平，馬德生，曲磊磊，黃銳他們平常就有來往和思想交流，可以說是事情發展的一體兩面。

特別要指出的是，1979年在北京，"星星畫展"的成功舉辦不僅宣告了中國藝術界對中國的政治體制和思想文化體制的極大的不滿和自身不斷逐漸的成熟，從文化的角度也宣告了一個"新時代"的即將到來，對後來的中國改革開放起到了極大的鼓舞作用，並且對十年之後爆發的1989年天安門民主運動也起到了指導性的作用。

89年就讀北京中央戲劇學院的王龍蒙和楊偉東都是當年天安門民主運動的積極參加者和組織者，後來因為中國政府的殘酷鎮壓，這一場波瀾壯闊的民族覺醒和民主運動失敗了，他們被迫流亡國外，王龍蒙甚至長達三十多年而不得回國。

為香港等地民主發出抗議之聲甚至肯《全裸犧牲色相》、大氣(法國影評用詞則是：慷慨就藝)創作的前衛行動藝術家楊偉東認為，如果沒有1979年中國民主先驅們的嘔心瀝血的努力，就不會有1989年的改變了中國和世界的天安門民主運動的大爆發，更加不會有中國大陸後來斷斷續續進行的政治和經濟方面的改革，兩者可以說是相輔相成的結果。 王龍蒙也表示：1979年民主的一代人是歷史的先知，是歷史的吹哨人、清醒者，他們的存在和作用就是吹醒了我們，啟蒙了我們，使我們認清了中國發展的必然道路，可以說，沒有79就沒有89，就不會有今天中國社會和世界的普遍覺醒。我們兩代人思想的高度相似性和各自在不同的歷史時期做出了可歌可泣不屈的努力是歷史的傳承，是歷史的選擇！ 感謝79一代人的努力，感謝1979的先驅前輩們曾經艱苦卓絕的付出，你們的開拓精神就像夜晚的“星星”不斷指導影響着我們不斷成熟發展的道路。

要特別指出的是，一臉幫夫相的杜興經常手持專業錄像攝影機伴隨着楊偉東，隨時扶持記錄她的民主丈夫藝術創作的點子。今年4月甫出版的楊偉東編輯、杜興攝影的一本德語版民主新作（*注1），替多名受苦受難的中國及香港民主運動人士，每人給與2大頁篇幅做個人特寫鏡頭大幅相片及少許文字介紹，最後並集結成冊，旨在能替這些獻身中國民主的人士留下歷史的身影。

另據與會的王龍蒙向本台法廣透露：這群中國民主先鋒藝著名術家未來的活動計畫：第一，把中國79那一代藝術家，也就是星星畫展的那一代，在巴黎或倫敦單獨做一個文化的反思回顧活動。第二，楊偉東建議：由中國79一代在美術、攝影、電影戲劇等具代表性的象徵人物，牽頭作一項中國79-89藝術聯展，旨在強調歷史的相關連續性以及79-89這兩代人的直接歷史文化傳承。

*注1：楊偉東德國出版的新書：ERINNERUNG

出版日期：2022年4月

本民主相簿事宜聯絡信箱：beiyong.de2022@gmail.com