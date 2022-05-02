大學生認罪不獲減刑 港國安法最低刑期衝擊普通法制度

香港/政治

香港一名大學生承認在社交平台煽惑他人對抗共產黨和港府而觸犯煽動他人分裂國家罪，他原本因認罪可獲減刑至3年零8個月，但因《港區國安法》訂明，情節嚴重者的最低刑期為判監5年，法官其後改判他入獄5年，令他要「多關」16個月。被告傾向就刑期提出上訴，法律界不少人認為有爭議空間，指裁決衝擊普通法制度，亦失去令被告認罪減刑的誘因；但亦有業界認為，國安法屬全國性法律，約束力高於其他本地法例，法官不具量刑的酌情權。

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實行普通法的香港，現有罪行大多列明「最高」而非「最低」刑罰，但國安法是由北京政府為香港訂造，當中罪行有按情節「嚴重」與「較輕」而將判刑分為兩級制，均有最低刑期，以分裂國家罪為例，刑罰訂明，「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。」

筆名「法夢K」的法律界人士昨(1日)在《明報》撰文解釋，普通法判刑少有設立最低下限，原因是讓法官在考慮不同因素而作出能平衡相稱性和阻嚇性的刑期；其他普通法系國家即使有最低刑期之設，例如英國管有槍械控罪，但仍然會設立例外條款，以免令被告刑期要一刀切處理，但國安法並無例外條款，令學者質疑此限制「會否破壞認罪扣減、會否不合比例地過輕過重，又或是施下過重而失效的阻嚇判刑，以致對被告不公。」

他續稱，普通法下認罪扣減原則現時看來並不全然適用於國安法下的罪行，影響甚大。他指出，一般刑事案為鼓勵被告及早認罪，以減少對受害人的傷害和減省法庭時間，多有三分一認罪扣減，以判刑3年為例，一早認罪可扣減1年刑期。日後此原則受最低刑期所限，最受影響的，將會是接近判刑範圍下游的案件，因為扣減刑期後，刑期不會少於最低下限。另外，其他待審案件亦會受此影響，例如涉及47名被告的民主派初選案和《蘋果日報》案，前者涉「顛覆國家政權罪」，後者涉「勾結外國勢力罪」，被告的最低刑期是三年，可能會令民主派初選案的「中游分子」考慮選擇抗辯或者求情要求最低刑期，即此案例及刑期評估或會改變被告的行為模式。

論者批判刑雙重阻嚇 學者指忽略輕罰條款

「法夢K」總結說，設立刑期下限是期望收一般阻嚇之效，但如果刑期中重複考慮阻嚇因素，既加最低刑期並於量刑起點反映嚴重性，又因阻嚇而加刑，就可能未必合適。

另外，香港大學法律學院教授楊艾文則以案情細節指被告應可獲輕判，他向《明報》表示，判辭指被告呂世瑜自願向警方提供手機密碼，讓警方尋找潛在

證據，若此，呂應可根據國安法第33條的輕罰或免罰情況而獲得輕判，可成上訴理據之一。該條文訂明，如被告在犯罪過程中，自動放棄犯罪、自動有效地防止犯罪結果發生；或被告自動投案，如實供述自己的罪行等，可獲從輕處罰，甚至免除處罰。

被指判刑衝擊普通法制度的「呂世瑜案」，被告為現年25歲的理工大學學生呂世瑜，他與另一男子在社交平台Telegram管理一個名為「抗共港獨台」的頻道，強調「香港獨立、惟一出路」，並在平台上出售伸縮棍等裝備，警方於2020年9月在其家中搜獲1支胡椒球氣槍、1支伸縮棒及兩把刀。扣押一年半後，他在今年4月27日承認，在2020年6月30日至9月24日期間觸犯《港區國安法》中煽動他人分裂國家罪，28日在區域法院判刑。國安法指定法官胡雅文(Amanda Woodcock )判刑時指，被告透過公開頻道煽動港獨及革命，並以售賣武器等方式煽暴，屬「情節嚴重」，以五年半為量刑起點，認罪扣減至監禁3年零8個月。控方隨即質疑國安法條文列明「情節嚴重」者最低刑期為五年。胡官終接納判刑受國安法條文所限，改判被告入獄五年。