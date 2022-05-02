岸田首相將不出席韓國候任總統尹錫悅就職典禮

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據悉，關於本月韓國候任總統尹錫悅的就職典禮，日本首相岸田文雄將不會出席，目前準備派遣林芳正外相出席。據政府相關人士透露，韓國當選總統尹錫悅5月10日舉行總統就任儀式，據說日本首相岸田文雄是否出席一直懸而未決，但是目前已基本決定不出席。

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候任總統尹錫悅在就職儀式前派代表團訪日，表明改善日韓關係的意願，韓方也有期待岸田首相出席尹錫悅就職典禮的聲音。岸田文雄4月26日在官邸接受了韓國代表團的禮節性拜訪。該由擔任團長的下屆執政黨“國民力量黨”國會副議長鄭鎮碩等國會議員和專家組成，他們向岸田首相遞交了尹錫悅的親筆信。

對於5月10日舉行的尹錫悅的就任儀式，日本政府進行了全面的探討，而韓國政府相關人士關於就任儀式稱：“岸田是否出席受到了關注。如果有困難，希望讓林芳正來。

然而，首相身邊的人物表示，自民黨內部有些重要人物對岸田首相的出席持謹慎態度，他們表示：“如果沒有改善日韓關係的確切承諾就去出席，就會有些不妥，那怕是水面下的承諾也好。”因為日韓在韓國法院判處日本企業賠償戰時勞工和慰安婦等問題上還存在着嚴重的分歧。

日本外務省幹部就此問題表示：“這是韓方應該採取措施的問題，必須出示具體的解決方案”，對岸田出席尹錫悅的就職典禮也持否定看法。