歐盟對蘋果公司提出新一項反壟斷訴訟

歐盟/蘋果公司/反壟斷

歐盟周一正式對蘋果公司提出新一項反壟斷訴訟，指控蘋果濫用在流動支付市場的主導地位，排除競爭對手開發流動支付解決方案，蘋果可能因此面臨巨額罰款。

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歐盟周一指控蘋果公司阻止其他對手使用iPhone深受歡迎的Apple Pay隨行點擊支付系統，開啟蘋果和歐盟雙方之間的新戰線。

歐盟負責反托拉斯事務執委維斯塔格（Margrethe Vestager）表示："我們今天達成的初步結論，是關於商店行動支付排除他人加入市場。"

維斯塔格告訴媒體："蘋果公司不公平地保護Apple Pay錢包，讓它不用遭受競爭，一旦證實，這種行徑無異是濫用壟斷優勢，根據我們的法律，此舉是非法行為。"

這是歐盟監管當局對美國科技巨擘採取的一連串行動之一，歐盟過去曾針對蘋果的串流音樂和電子書服務。

歐盟此次的主要調查對象是Apple Pay蘋果支付，以及蘋果的近場通信芯片。蘋果發表聲明，強調着重用戶安全，為使用者提供簡單、安全的方式進行數碼支付，也使銀行及其他金融機構可以為客戶提供非接觸式的支付服務。

不過，歐盟反壟斷監管機構不認同蘋果的說法，指到目前為止，調查沒有發現任何證據表明，向競爭對手開放流動支付的關鍵技術存在有如蘋果所稱的高安全風險，蘋果不能以安全為借口合理化自身做法。

蘋果公司也是"數位市場法"（Digital Markets Act, DMA）鎖定的主要目標。數位市場法是歐盟通過的一項重要法律，禁止蘋果等美國科技巨擘在其產品和平台上獨厚自家服務。

歐洲銀行抗拒要付費給蘋果才能透過app接觸到它們的客戶，因此向歐盟提出申訴，執委會於2020年展開調查後提出本案。

歐盟這項調查沒有期限。一旦蘋果確定有罪，將必須矯正其作法，否則將面臨罰款，金額最高可達年營收的10%。