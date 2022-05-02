歐盟拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣 並準備應對供應中斷

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歐盟委員會及輪值主席法國在布魯塞爾舉行的27國能源部長緊急會議後宣稱，歐盟拒絕以盧布支付從俄羅斯購買的天然氣，歐盟將為俄羅斯天然氣供應中斷做好應對準備。

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法新社消息，歐盟成員國的能源部長周一在布魯塞爾舉行緊急會議，就俄羅斯要求歐洲買家以盧布支付天然氣費用及面臨供應中斷的要求，做出統一的回應。

歐盟能源專員卡德里·西姆森（Kadri Simson）表示，莫斯科要求以盧布支付購買天然氣費用是“單方面對合約進行不合理的修改，拒絕俄羅斯的要求合理合法。”

西姆森並表示， “由歐洲公司簽訂的97% 的合約確定了付款貨幣，要麼以歐元結算，要麼以美元付款”。她說，大多數公司將遵守合同規則在5月中旬預定期間付款。"主持布魯塞爾歐盟能源部長緊急會議的法國生態部長芭芭拉·龐皮利（Barbara Pompili）也承諾各國履行合同的意願。

另外，歐盟能源專員卡德里·西姆森並警告，歐盟必須為暫停能源供應做好準備。雖然一些國家在主動或被動的情況下已採取行動，但由於匈牙利及奧地利等反對，歐盟成員國未能就禁止進口俄羅斯油氣達成共識。

路透社引述2名歐盟官員報導，歐盟委員會考慮到匈牙利和斯洛伐克對俄羅斯石油的依賴，正在規畫將購買俄油禁令將兩國排除在外。

歐盟委員會預料周二完成歐盟對俄羅斯新一波制裁措施規畫。新制裁可能包括禁購俄羅斯石油，因為石油出口是莫斯科一大收入來源。

2名歐盟外交官稍早透露，歐盟目前傾向在今年底前禁止進口俄羅斯石油。

最新對俄制裁措施將於4日提交給各歐盟國駐歐盟代表。

另據路透社報道，德國總理朔爾茨周一表示，在俄羅斯與烏克蘭達成和平協議之前，歐盟不會取消對俄羅斯的經濟制裁措施。朔爾茨在接受德國公營電視台採訪時表示，我們的目標是俄羅斯接受戰爭，並從烏克蘭撤出軍隊。朔爾茨並說："俄羅斯總統普京與烏克蘭達不成和平協議，我們是不會取消制裁的。