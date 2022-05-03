中國至今未公開援俄 西方警告奏效？

俄羅斯侵烏戰爭

美國高級官員對路透社表示，尚未發現中國對俄羅斯公開提供軍事和經濟援助，美方官員對此稍感安慰。

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俄羅斯侵烏戰爭爆發後，美國一直警告北京不要援俄以削弱制裁效力，為此，先有美國國家安全顧問沙利文與中共最高外交官員楊潔篪“羅馬磋商”，繼之以美國總統拜登與中國領導人習近平視頻會談，核心都是警告北京不能向俄羅斯提供軍事的經濟的援助，否則將予以嚴厲制裁。數名美國官員近日告訴路透社，美方仍然對中國長期支持俄羅斯保持提防，但他們擔心的軍事和經濟協助至少目前還沒有發生。

中國除了沒有明顯的直接支持俄羅斯的對烏戰爭行動，同時也避免讓其國營石油公司與俄羅斯簽署新的合同。三月份，中石化暫停與俄羅斯進行的有關一項重大的石油化工投資與天然氣銷售計畫的談判。

拜登3月24日在布魯塞爾對媒體表示，他與中國國家主席習近平通話時已確保對方知道援俄後果。美國國務卿布林肯上周在國會表示，中國正在應對作為俄羅斯盟友的“重大名聲風險”，“目前我們並未看到中國顯著支持俄國的軍事行動”。

不過，中國至今拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，新華社5月3日在其旗下 的『參考消息』報道“澤連斯基如何在地堡中治理國家”，似乎選擇了正面的角度，但仍然給俄羅斯的入侵加了一個引號。

中方照舊批評西方大幅制裁俄羅斯，但同時表示沒有蓄意幫忙俄羅斯規避制裁。不過，俄羅斯與中國的貿易今年第一季度激增。

中俄曾在2月4日宣布，雙方合作“無上限”。北京冬奧會結束次日，俄羅斯總統普京拉開侵烏序曲，宣布承認烏東兩個“共和國”獨立，24日俄軍侵入烏克蘭。

美國智庫德國馬歇爾基金會亞洲專家葛萊儀也認為，美國與歐洲聯盟針對北京發出的警告，目前為止奏效。

不過華盛頓及其盟友在繼續嚴密監控中國對俄羅斯的援助水平的變化。而且，美國官員繼續對中國拒絕譴責俄羅斯並持續散布俄羅斯有關入侵烏克蘭的虛假信息感到關切。