俄軍出動飛機大炮猛攻亞速鋼鐵廠 歐盟對俄新制裁包括打擊石油出口

俄羅斯/歐盟/亞速鋼鐵廠/馬里烏波爾

俄羅斯軍隊周二首次出動坦克和步兵對馬里烏波爾亞速鋼鐵廠發動攻擊，這是烏克蘭在戰略港口馬里烏波爾的最後一個抵抗據點；此前聯合國宣布已成功撤離平民。歐盟稱正制定第6輪對俄制裁包括打擊石油出口。

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法新社報道，烏克蘭軍方證實俄軍對亞速鋼鐵廠展開強烈攻勢。烏克蘭亞速軍團副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）周二在社群媒體發布聲明說，俄軍"在裝甲車輛和戰車支援下，對亞速鋼鐵廠發動強烈攻勢"，俄軍並還企圖以船隻運送大批步兵，試圖強行登陸。

而俄羅斯國防部宣布，俄軍飛機和大炮以及頓涅茨克的親俄武裝"開始摧毀"烏克蘭部隊的"射擊陣地"。俄軍並指責保衛亞速鋼鐵廠的烏軍利用疏散平民的停火，離開鋼鐵廠地堡，搶佔地面及廠房內建築的戰鬥位置。

烏克蘭亞速軍團副指揮官帕拉瑪稱，"我們將竭盡所能擊退攻擊，但我們呼籲立即採取措施撤離廠內的平民。"烏克蘭方面表示，上周末有超過100名平民撤離佔地廣闊的亞速鋼鐵廠。許多軍人和平民藏身在廠內迷宮般的地底通道。

法新社稱，到目前為止，俄羅斯軍隊一直從空中及海上對亞速鋼鐵廠實施打擊。

另外在烏克蘭東部，俄羅斯軍隊繼續發起進攻。據烏克蘭總參謀部稱，烏克蘭第二大城市哈爾科夫和附近的城鎮周二繼續遭到俄軍轟炸。

頓涅茨克州州長宣布，在靠近前線的小鎮Avdiivka一家工廠遭到襲擊，造成至少10人死亡、15人受傷。地區州長帕夫洛·基里連科（Pavlo Kyrylenko）稱，周二在頓涅茨克地區發生的炮擊事件中，至少有9人喪生。

而南部大城市敖德薩周二再次成為俄羅斯導彈攻擊的目標。

另據報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周二在社交專頁說，歐盟正制定第6輪制裁俄羅斯的措施，目的是將更多俄羅斯銀行，排除在環球銀行之間的金融通信協會支付系統之外，並找出製造虛假信息的人打擊俄羅斯石油出口。

博雷利表示，歐盟委員會提出的對俄制裁方案，將提交歐盟27個成員國審批。有其他歐盟官員指，歐盟委員會主席馮德萊恩會在周三闡述有關制裁措施，其中包括在年底前禁止進口俄羅斯石油。

歐盟26%的石油進口依賴俄羅斯。分析指對俄石油禁運，可以使俄羅斯失去大筆外彙收入來源，但歐盟國家對此出現分歧。有能源研究中心指出，自從俄羅斯出兵烏克蘭以來，歐盟國家已向俄羅斯支付超過470億歐元購買天然氣及石油。