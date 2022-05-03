愛麗舍宮：馬克龍呼籲普京允許繼續從亞速鋼鐵廠撤離被圍困平民

馬克龍/普京/馬里烏波爾

法國總統馬克龍周二再次與俄羅斯總統普京舉行電話會談。愛麗舍宮會談後宣布，馬克龍呼籲普京允許繼續從烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾亞速鋼鐵廠撤離被圍困平民的行動。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，俄羅斯軍隊周二對馬里烏波爾的亞太鋼鐵廠發起猛烈攻勢，據聯合國稱，被困數周的101名平民已經安全撤離。法國總統府明確指出，撤離行動應依照國際人道主義法則，與人道組織協調，允許撤離人員自行選擇目的地。

愛麗舍宮表示，在馬克龍與普京兩個多小時的電話交談中，馬克龍再次表達了對馬里烏波爾和頓巴斯局勢的嚴重關切。

這是受到法國總統和所有西方領導人的​​強烈譴責布查大屠殺事件曝光以來，法俄兩位領導人之間的首次電話討論。

此前，馬克龍於上周六與烏克蘭總統澤連斯基通電話，澤連斯基認為與俄羅斯總統保持通話是"有用的"。

馬克龍並提出與相關國際組織合作，協助解除俄羅斯對烏克蘭透過黑海出口糧食的封鎖。俄方有關做法已為全球糧食安全帶來影響。

另據俄羅斯克里姆林宮表示，普京與法國總統馬克龍通電話時，指歐盟成員國對烏克蘭部隊的"戰爭罪行"視而不見。

克里姆林宮在公告中，提到烏克蘭東部頓巴斯地區，指烏克蘭在區內城市及民眾聚居點密集射擊，導致平民傷亡，西方國家本來可以透過對烏克蘭施加影響力，並停止對烏克蘭提供武器，協助制止有關暴行，但卻對有關情況視而不見。

馬克龍在周六與澤連斯基的電話會談中宣布，法國將加強向烏克蘭運送軍事裝備以及人道主義援助。迄今為止，法國向烏克蘭運送了超過615噸的裝備。