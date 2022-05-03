馬某不是馬雲 緣何一場虛驚

阿里巴巴-馬雲

在2019年5月15日的資料照片中，阿里巴巴集團創始人馬雲抵達巴黎參加 "科技公益 "峰會。自從馬雲在2020年10月的一次演講中激怒了監管機構後，他幾乎很少在公開場合露面。

中國官媒央視新聞周二上午曝出“杭州馬某”涉嫌危害國家安全，已被捕，一下網上疑雲四起，有人問“是不是那一片雲？”有的乾脆懷疑杭州馬某就是杭州馬雲，一時阿里巴巴股市股價劇烈震蕩，一度暴跌超過9%。

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甚至到了信譽度並不被認為很高的前環球時報總編胡錫進出面闢謠的地步，據他所知，“杭州市國家安全局抓的是馬某某，不是馬某”，那麼馬某某又是誰呢？網友譏諷，總不是馬化騰，更不會是馬斯克吧？

有網友道出網絡爆棚的緣故：關鍵是這個馬某是杭州的，而且普通的馬某為何要全網推送？所以一大早，網友都在找“杭州馬某”，誰才能配得上如此的驚天動地​？

無端怪馬雲，大約這位阿里巴巴創始人自從2020年10月在上海批評監管機構觸怒北京、深陷監管風暴、螞蟻金服上市泡湯以來偶爾現身，出路不明。

加之中南海發動反資本、反壟斷運動，導致阿里巴巴在內的一批網絡巨頭及新科技企業遭重罰。馬雲創辦的“湖畔大學”也被迫於去年5月改名。

也有分析指是民間有種仇富心理所致，如果馬雲被抓了，幸災樂禍之人自然是不缺乏的，誰讓他曾經那麼張狂呢。

馬雲由一位英語老師投身創建阿里巴巴帝國，一度成為最勵志的形象，甚至仰慕者或者溜須者稱其為“馬雲爸爸”，55歲欲“急流勇退”，但仍然因其“富可敵國”，欲辦教育，遭政權警惕。

杭州馬某的事無端鬧得這麼大，有網民稱：“根子還是在頂上，上面對阿里不友好，下面的人自然肆無忌憚。”

新聞人石扉客則以為：關於杭州馬案，截止目前為止，我查驗到的準確消息發布過程如下，並三點感想：1、辦案機關要提升透明度，神秘主義害死人。 2、新聞單位要改革，通稿制度害死人。 3、祝福阿里巴巴和馬老師以及吾國所有的民營企業與企業家們！

根據中央社報道，中國學者黃日涵3日在微博貼出一張據指馬雲5月1日“在湖畔創業中心種樹”的照片，一切尚好的意思，黃日涵還在旁邊寫了一句話：“寫新聞的人要負責，一字之差，股票蒸發了幾十億”。

也有人認為這場“虛驚”，反映了中國社會瀰漫的某種不安全感和什麼事都可能突然發生的恐慌心理，推特上有一些這樣的評論。

民運人士王丹認為，杭州公安逮捕馬某，稍有常識的人都應當知道這不可能是馬雲，但相關假消息到處流傳。消息是假，反映的是中國民間資本惶惶不可終日的心態是真。

秦鵬以為，這就叫驚弓之鳥，一句馬某，讓阿里巴巴閃崩，幾百億美元瞬間蒸發。就這樣還發展經濟？

五嶽散人分析，馬某某引發的阿里巴巴股票山崩 ：其實大家都有“馬雲被抓”的心理預期，這個大致算個預演。

鄧聿文評論，其實此馬某某根本不可能是馬某。一來是馬某不會去從事所謂的勾結外部勢力，危害國家的活動，二來馬某自稱為偶像後早就被安全部門盯上了，如有這類活動早就被抓，還等今天。

也有人說：杭州馬某事件，說明是個中國人就沒有免於恐懼的自由。

最後又回到最前面，那這個杭州馬某某到底犯什麼事啦？官方稱，此人涉嫌“煽顛”，還勾結了境外反華敵對勢力。“馬某”事件疑雲四起後，官媒稍晚公布更多細節，稱“馬某某”85年出生，“成立非法組織鼓動學生……”如此，看樣子應是一位大學教師。

《法制日報》官網的報道指“馬某某”與境外反動勢力勾結，把境外活躍敵對分子視為“人生導師”，逐漸形成“反政府思想”，成為境外敵對勢力“以華治華的工具”，“成立非法組織”、着手制定反宣綱領，甚至籌備成立“大陸臨時國會”，“制定政治綱領”。

看起來是一位雄心勃勃的有志從政的人物？杭州馬某疑雲似乎撇清了，但這個馬某某的罪名也虛無的很。有分析指出，從官方文字看，馬某某也不過說說寫寫，頂多網上發表一些意見，有了些聽眾和讀者，或許也有些鼓動力，跟外面的網友或“人生導師”有了聯繫，便被指為勾結敵對勢力，這其實也是當局一直以來因言治罪的路數，不過在習近平時代嚴重加碼罷了。