上海封鎖：一名韓國人死亡獲韓領館確認

韓國/中國/新冠疫情

中國網絡5月3日盛傳一位在上海的韓國人被發現在家中死亡，韓國第一大門戶網站Naver網站報道了上述消息，在上海居住多年的韓國三星集團前高管柳在潤先生也向法廣確認了上述消息。

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法廣：您好，感謝您接受法廣的採訪！昨天中國網絡盛傳一個韓國人被發現死在家中，這是真的嗎？

柳在潤：是的，他在一個韓國有名的麵包點工作，他出生於1978年，一個住在家中。他好幾天沒有下去測核酸，當地居委的人到他家去查，才發現他死在家中，已經幾天了！

法廣：有人知道他死亡的原因嗎？韓國駐韓國領館怎麼說？

柳在潤：現在還不清楚，據說他有心臟問題，韓國領館說要協同中國警方徹底調查。但是，據我所知，韓國領館試圖封鎖這個消息，他們不願意外界知道，因為韓國新政府即將上台，他們試圖明哲保身。是我把消息披露給韓國媒體之後，領館才公開表示要對此進行調查。我還警告他們，不要侮辱死者，不要說他是因為喝酒喝多了，或者是別的原因。我相信，即使他有心臟病，如果沒有疫情管制，他就不會死。

法廣：您現在的情況怎麼樣？食品供應有問題嗎？

柳在潤：我還好，因為我會中文，住在一個有供應的地區，我一個人沒有食品問題，但是，我知道有許多韓國學生，居住在郊區或者是在華人居住區的韓國人有許多問題，我一直呼籲韓國領館幫助他們，但是，他們的工作是遠遠不夠的。

法廣：最近有一個民調說絕大多數（80%）在上海的外國人都希望離開中國，您覺得這個數字真實嗎？

柳在潤：我覺得就目前而言，這個比例應該是正確的，因為大家都受不了了。不過，希望走不一定就能走，最後，還要看他們是不是真的能走。

法廣：您本人也受不了了嗎？您覺得最最難於忍受的是什麼？

柳在潤：不知道您坐過牢沒有，坐牢么還有一個固定的刑期，一年就是一年，兩年就是兩年，這要到什麼時候才結束？沒有任何消息，不知道什麼是否才能夠解封！

另據韓國第一大門戶網站Naver網站的報道，最近，派遣到中國的韓國僑民經常獨自生活，因為中國政府不允許家庭邀請以防止 COVID-19 的傳播。

去年4月，在上海，一名40多歲的韓國女性在接種中國疫苗三天後死亡。