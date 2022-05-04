兇險 俄軍攻入亞速鋼鐵廠地帶

俄羅斯侵烏戰爭

這張由Planet Labs PBC拍攝的衛星圖片顯示了2022年5月4日烏克蘭馬里烏波爾的Azovstal鋼鐵廠的損壞情況。2022年5月3日，俄羅斯軍隊開始攻打馬里烏波爾被炸毀的鋼鐵廠。

儘管莫斯科矢口否認對馬里烏波爾亞速鋼鐵廠發動突襲，烏克蘭執政黨人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）周三證實，俄羅斯軍隊已經進入馬里烏波爾亞速鋼鐵廠區域。

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周三稍早些時候，馬里烏波爾市長博伊琴科表示，“戰鬥正在激烈進行，很悲哀的是，我們失去了與守軍的聯繫。我們不知道裡面究竟發生了什麼。他們是否處於安全，我們一無所知。”

稍後，阿拉哈米亞對自由歐洲電台證實，“俄羅斯軍隊已進入亞速鋼鐵廠地帶”。俄軍連續第二天發動攻擊，企圖攫取至今仍被烏軍守衛的亞速鋼鐵廠。

不過，他表示，基輔當局繼續與亞速鋼鐵廠烏克蘭守軍保持着聯繫。

亞速鋼鐵廠有城中城之稱，建築與蘇聯時期，佔地方圓數公里，地上地下數層，且有巨大的地下防核武轟炸地道，結構錯綜複雜，在俄軍進入馬里烏波爾幾十天後，至今未拿下由烏克蘭亞速旅和第36海軍陸戰隊聯合守衛的鋼鐵廠。

馬里烏波爾市長博伊琴科對烏克蘭電視台表示，俄軍動用了重炮，坦克和轟炸機持續不斷地轟炸，並且有多艘俄羅斯軍艦靠攏亞速海岸。

博伊琴科表示，我們的守軍非常英勇，他們在鋼鐵稱堅守數周，為烏克蘭軍隊贏得了寶貴的時間，但他們現在處境異常困難。

儘管兩日來已有百餘位躲藏在亞速鋼鐵廠的平民得到安全轉移，博伊琴科表示，目前仍有幾百名平民，包括三十多位兒童等待援救。

亞速旅一名指揮官周二表示，俄軍對亞速鋼鐵廠發動襲擊，但克里姆林宮發言人佩斯科夫周三予以否認。佩斯科夫稱，“俄羅斯三軍總司令(普京)已於4月21日公開下令，取消任何攻擊行動。因此，沒有攻擊行動。”

基輔情報機構周三表示，俄羅斯準備在5月9日，在已被其炸成廢墟的馬里烏波爾舉行“勝利大遊行”。