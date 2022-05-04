應對疫情 北京關閉幾十個地鐵站

中國/新冠疫情/北京

北京周三（5月4號）關閉了即日起封閉6條路線上的40多個地鐵站，以限制出行和應對新冠疫情暴發，有報道稱，這是為了避免上海封城的局面在北京上演。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合報道，儘管擁有2100萬人口的中國首都每天只有幾十起陽性感染病例。但根據北京地鐵的微信頁面，該市已經關閉了約佔網絡的15%的地鐵站，分布在1號線、6號線、10號線、14號線、17號線、亦莊線等路線上，另外158條公交線路也被叫停。大多數暫停的車站和線路都在朝陽區，而這是北京爆發疫情的震中。

北京地鐵相關通知說，這40座車站中屬路線交會站者，乘客仍可在站內轉乘。

北京市疫情持續，官方通報3日新增46例本土確診病例與5例無癥狀感染者。北京市4月下旬起出現新一波由奧米克容變種病毒引起的新冠疫情，近日來每天新增染疫人數保持在50人上下，未見消弭跡象。為此，全市已採取了禁止餐飲堂食、限制文藝娛樂場所人流，以及中小學延後返校、大學住校師生管制出校等措施，並在部分區域實施封控。

北京16個行政區中的12個區，已自3日起進行3輪的全面核酸檢測。周二，首都人口最多的朝陽區的所有居民開始了新一輪的測試，該測試將於周四結束。

一位不願透露姓名的北京居民告訴法新社："我認為這個城市已經被封鎖了一半。" 他的住宅樓被當局封鎖了。 他說："沒有解封的時間表，越來越多的地方被封鎖了。“

另一位35歲的居民說，他在網上購物以避免與超市裡的人接觸。他說沒有人能夠真正說這種限制會持續多久，但他表示理解……

法新社報道，在過去兩年裡，中國基本上沒有受到影響，但是在最近幾周，中國一直面臨著最嚴重的疾病爆發。在疫情最嚴重的上海，一個多月以來採取封城管理以達到“動態清零”的目的，所有檢測結果呈陽性的人都會被送到檢疫中心集體隔離，而這些方艙醫院的舒適度各不相同，衛生條件往往很糟糕。

上海最近報告了近5000個新病例，這一數字與之前比較有所下降, 該市也逐步開始放鬆嚴格的封城措施。

據報道；在中國人通常集體出行的勞動節假期，今年旅遊景點幾乎無人問津。餐館不對顧客開放，居民因擔心封城而開始囤積食物和必需品。

路透社說，根據最新的預測和數據，中國為對抗冠狀病毒而採取的嚴格衛生措施正在影響其經濟增長，並損及在那裡投資的國際公司。