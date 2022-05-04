拜登將與G7領導人商討對俄新制裁 匈牙利反對對俄石油禁令

美國/歐盟/俄羅斯/制裁

美國總統拜登周三表示，本周將七國集團領導人討論進一步制裁俄羅斯的計畫。匈牙利表示不支持歐盟禁止俄羅斯石油進口，烏克蘭領導人指責匈牙利是"戰爭罪犯的同謀"。

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路透社報道，在歐盟提出對俄羅斯實施包括石油禁運在內的新一輪制裁措施後，美國總統拜登周三回答媒體詢問表示，美國"始終對進一步實施制裁持開放態度"。拜登說，“本周我將與G7領導人討論這個問題，我們將要做什麼或不做什麼”。

歐盟委員會周三提出對俄羅斯的第6輪制裁措施，其中包括6個月內逐步淘汰俄羅斯石油進口、將俄羅斯最大銀行"俄羅斯聯邦儲蓄銀行"（Sberbank）從SWIFT系統中剔除、禁止俄羅斯國家廣播公司在歐洲廣播頻道播出等。

美國財長耶倫也表示，美國一直在與夥伴國討論進一步制裁，並可能採取額外行動，向莫斯科施壓。她說，西方的制裁對俄羅斯經濟造成巨大損失，而歐盟推動在今年內停止進口俄羅斯石油，可能使油價上升，美國將會與歐洲合作，確保歐洲國家有足夠供應。

而俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫此前表示，制裁是一把雙刃劍，歐洲民眾的成本會大幅增加，莫斯科正考慮各種方案，以應對歐盟的石油禁運。

另據法新社報道，歐盟委員會周三建議會員國對俄羅斯實施石油禁運，但匈牙利外長西亞爾托隨後表示，匈牙利不支持這項提案，因為這會摧毀匈牙利的能源安全。烏克蘭領導人指責匈牙利是"戰爭罪犯的同謀"。

匈牙利外交部長西亞爾托周三宣布，匈牙利無法支持目前形式的制裁方案，也不能投贊成票。

西亞爾托周三在臉書上表示，歐盟這項制裁方案將禁止由俄羅斯運送石油到歐洲，預先通知時間很短，匈牙利明年底就要開始。他表示，只有經油管由俄羅斯輸送來的原油能夠豁免受到制裁，匈牙利才能同意相關方案。

歐盟要通過對俄羅斯石油禁運的提案，必須獲得全體會員國一致支持。歐盟前5輪對俄羅斯制裁都獲得各國一致通過。

除了匈牙利對石油禁運提案不表支持，捷克和保加利亞也都表示希望能夠暫獲豁免。

捷克總理費亞拉表示，捷克將尋求歐盟禁運方案給予豁免期，延後實施禁運2至3年，以爭取時間擴增油管的運送量，這樣捷克才準備支持禁運決定。

保加利亞副總理瓦西雷夫也表示，保加利亞雖能承受減少俄羅斯原油，但這會導致油價高漲，因此如果歐盟考慮實施石油禁運，保加利亞希望能暫獲豁免。

烏克蘭政府則對匈牙利的立場做出了嚴厲回應。烏克蘭外長庫列巴周三表示：“當一個國家反對對俄羅斯石油禁運，這意味着該國家站在俄羅斯一邊，並對俄羅斯在烏克蘭所做的一切也負有責任”。