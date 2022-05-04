朝鮮再次試射導彈 古特雷斯敦促平壤遵守聯合國決議

朝鮮/導彈/韓國

在國際局勢越來越緊張之際，朝鮮周三再度試射導彈，這是繼上月16日後，時隔18天再度進行試射，也是朝鮮今年第14度試射。由於本月10日韓國新總統就職，朝鮮的試射時機敏感，對此韓國候任總統尹錫悅團隊表示嚴厲譴責。聯合國秘書長周三再次敦促平壤遵守聯合國決議。

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法新社援引韓國聯合參謀本部周三表示，朝鮮周四中午12點03分在平壤順安一帶向東部海域發射一枚中遠程彈道導彈。

有專家分析，朝鮮這次可能以縮短射程的方式發射"火星－15"型洲際彈道導彈。

韓聯社表示，這是朝鮮領導人金正恩上月25日揚言以核武先發制人後的首次武力挑釁，由於韓國新政府將成立，候任總統尹錫悅將與美國總統拜登會談，朝鮮可能想藉此舉來傳達戰略挑釁即將升溫的訊號。

尹錫悅的總統交接職務委員會周三表達強烈譴責，直指朝鮮違反聯合國安理會的相關決議，對朝鮮半島、東北亞乃至國際社會的和平與安全造成嚴重威脅，敦促朝鮮立即停止加劇地區緊張局勢和對國際和平與安全構成威脅的行動。

日本防衛大臣岸信夫周三證實朝鮮試射導彈，他表示，朝鮮多次試射彈道導彈對日本、地區和國際社會的和平與安全構成威脅。

聯合國秘書長古特雷斯周三敦促“朝鮮全面遵守聯合國決議”。 古特雷斯發言人杜加利克Stéphane Dujarric表示：“此次彈道導彈試射只會加劇地區和國際緊張局勢”。