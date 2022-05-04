港府設旅客篩選系統 2024年起禁可能危國安或香港治安者入境

香港/政治

港府擬設立「預先通報旅客資料系統」，要求航空公司在來港航班起飛前提供乘客及機組人員個人資料，經當局審查後方可登機來港，目標由加強阻截潛在難民來港擴至反恐。而保安局副局長區志光在立法會一個委員會上更透露，會「篩選對香港不利、高風險人士」，不讓他們來港，當中包括危害國家安全或香港治安者。至於相關係統的招標和採購工作，港府會考慮投標公司是否與制裁香港的國家有關。

廣告 繼續瀏覽後續

港府建議昨(3日)已獲立法會保安事務委員會同意，當局會在暑假前向該會財務委員會申請近3億港元(下同，摺合約3600萬歐元)撥款，明年首季開始招標，預計2024年第三季投入運作。

根據保安局提交立法會的文件，來港航班須在起飛前至少四十分鐘，透過系統向入境處提供航班，以及旅客的姓名、出生日期、國籍及證件號碼等資料。處方有權發出「授權登機」或「拒絕登機」指令，以允許或不允許某乘客或機組人員登上來港的飛機。港府強調，享有香港居留權人士不會獲發「拒絕登機」指令，而預報系統只適用於「來港航班」。

當局強調，有關係統是因應《國際民用航空公約》要求，容許航空營運商和邊境管制機構進行接近實時的雙向通訊，以應對恐怖主義和極端主義的威脅，現時全球超過100個國家，包括中國、美國及英國等地都已設立預報系統。

不過，保安局副局長區志光昨在會上談及禁止踏足香港的安全考慮頗具彈性，他首先表示，系統目的之一是防範免遣返聲請者來港；其後在回應議員質詢時又說，要按風險評估行事，包括「國家安全」以及潛在免遣返聲請者，例如曾經遞解出境人士便會被列為高風險。在親北京的工聯會議員追問如何防止2019年反對修訂逃犯條例的「外國代理人」入境時，區志光雖表示不評論個案，但原則上將按情報分析，若發現有人「影響到香港國家安全、香港的內部治安安全，這些人對香港利益毫無好處呢，我們不會讓他入香港」。及至他指香港在2019年拒絕逾七千人入境、過去兩年禁止二千多人踏足香港後又說，新系統啟用後，「希望大部分篩選到一些對香港不利，或者高風險人士，唔可以來到香港。」他沒有解釋何謂不利或對香港毫無好處，並強調入境處會作最後把關，乘客即使能登上飛機，亦不代表可以入境香港。

港府過往曾拒絶海外的活動人士、記者、學者或政治人物入境香港，例如一些「六四」民運人士、台灣學者吳叡人、菲律賓前官員等便曾被禁足香港，而指港府利用相關權力禁止任何人士出入境的憂慮早在討論《2020年入境（修訂）條例草案》時響起，因為草案訂明，入境處長可獲授權「指示某運輸工具可或不可運載某乘客」，民主派質疑當局可禁止任何人出入境；大律師公會亦質疑入境處長藉此擁有不受約束的權力，或限制港人及其他人離開香港。保安局則強調，是次修訂是針對難民（即免遣返聲請者）問題，希望從源頭阻截，立法目

的是希望推行「預報乘客資料系統」，「要求來港而非離港的航機提供乘客資料」，強調香港居民出入境自由受法例保障。條例去年4月通過、8月生效，保安局近日就設立預報系統的文件，功能已由阻截難民擴至反恐，官員席上再將禁足人士範圍擴至國安和不利香港治安。