疫情剎不住單日確診達2萬8美調升台灣旅遊風險等級為中度

台灣/新冠病毒

美國疾病防治中心（CDC）2日調整多個國家的疫情風險等級，將台灣從第一級「低風險」調升到第二級「中度風險」，雖然台灣近兩個月放寬部分旅遊限制，但CDC仍不建議前往台灣休閑旅遊。

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事實上，此刻台灣疫情正迅速擴散，4月28日到5月2日連續五天，單日確診者破萬例，昨天5月3日再突破2萬例，達到2萬3，今天又創新高，飆到2萬8，且連續兩天，每天都有五人死亡。

迅速增加的確診者，導致台灣醫療量能緊繃，由於確診者的接觸者都要被匡列自行先作快篩，若呈現陽性，再到醫院作PCR檢測，以便進一步確認，因此連日來，各大急診室大排長龍等候做PCR，嚴重排擠了其他重病患者就醫，

台北市聯合醫院一位急診室護理師透露，5月1日病患塞爆急診，所有醫師淹沒在快篩陽性的患者中，急診室只有檢傷及一位護理師負責處理一般病患，這時突然通報有一位到院前心肺功能停止但尚未確認死亡的病患，只有一名護理師可以急救，最後因為沒有醫師實時診治，這位病人過世了。

另外新北市亞東醫院有一名一歲幼童因父母都是陽性個案，被引導到「陽性個案等候掛號區」，前面還有五十多位快篩陽性的病人，等了一個多小時才看到診，此時呼叫幼童已經沒有反應，給予疼痛刺激後才有輕微的哭聲，於是緊急送進重症區。

由於已經擋不住疫情，台灣實際上放棄了「清零」政策，各種防疫措施都在逐漸放寬，準備與病毒共存，比如，由於本土確診者已經多於境外移入，指揮中心宣布，5月9日起放寬入境檢疫措施，居家檢疫的時間從10天縮短為7天。另官方也在規畫，從六月起以「打滿三劑及快篩取代居家隔離」。

也因此快篩試劑變成這個階段很重要的防疫用品，但台灣目前快篩試劑數量不足，民眾必須依照身分證號碼的尾數，按單日或雙日分流，排隊購買，每天街頭藥局前大排長龍，且價格居高不下，官方飽受抨擊。

對於美國提升台灣的旅遊風險等級，指揮中心表示，台灣正朝向與疫共存路上前進，不再清零，小區確診數增高，因此他國評估後風險較高，希望未來高峰期時，不要再升上更高的風險級別。目前台灣官方預估，可能六月台灣疫情會達到高峰。

至於美國仍將中國大陸旅遊警示維持在低風險，台灣官方表示，如果中國繼續維持清零，持續封鎖，當然可以維持低風險，但未來可能難有開放的一天。目前CDC監控全球約235個地點中，有超過110個旅遊目的地被列為最嚴格的第三級，包括法國、德國、英國、馬來西亞、南韓、泰國等