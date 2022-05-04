香港首季經濟收縮4% 遠遜預期 評論料下半年才有望走出收縮

香港/經濟

第五波疫情肆虐的第一季，香港本地生產總值按年實質下跌4%，遠差於市場預期下跌的1.3%至1.9%，是一年多以來再次出現經濟收縮；季內除政府開支外，私人消費和投資等主要經濟組成部分均告下跌。港府認為是內部及對外需求表現疲弱所致。有經濟師預期，受中國封城、美國加息及俄烏衝突等因素影響，香港第二季經濟仍會有輕微負增長，下半年才有望走出收縮。

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香港政府統計處昨(3日)天公布今年首季本地生產總值預先估計數字，除政府消費開支升5.9%之外，其餘主要組成部分均告下跌，部分更是由去年第四季的升轉為跌，例如私人消費開支便由去年第四季升5.3%，變成今年首季按年實質下跌5.4%，結束連續四個季度的增長；貨品出口和入口亦結束連續六個季度增長，貨品出口由去年第四季按年增長13.5%，於今年首季轉跌4.5%；投資更是連跌兩季，首季跌幅加劇至8.3%；進口首季跌5.9%；服務輸出和輸入首季均告下跌2.8%。

港府發言人表示，香港經濟在首季面對巨大壓力，環球需求增長放緩，加上疫情干擾跨境運輸，嚴重拖累出口表現；而第五波疫情及防疫措施，亦嚴重打擊經濟活動和氣氛。展望未來，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰，通脹高企、烏克蘭緊張局勢料會加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛，但隨着疫情減退，加上政府支持，應有助本地需求在今年餘下時間恢復。 星展銀行香港經濟師謝家曦預期，由於4月大部分時間沒有晚市堂食，佔香港經濟比重高達六成的消費情況仍未好轉，中國封城影響香港進出口，相信本季仍會出現輕微負增長。他估計；若沒有新的疫情以致要再次收緊社交距離措施，本地私人消費好轉，下半年香港經濟才會走出收縮。

中文大學經濟學者莊太量亦認為香港第二季經濟增長只會是「跌幅收窄」，因為香港是中國產品的轉口港，但上海3月下旬實施封城，至今仍未完全解封，當地生產難免受到影響，出口進度亦會受累，將在今季反映，故第二季進出口雖會較首季好轉，但整體表現仍然較弱。