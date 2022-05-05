京東、網易等88家中概股被美國列入預摘牌名單 業界料短期將迴流香港

中美關係

中美角力引發的中概股退市風波平靜一段短時間後可能再起，美國證券交易委員會把新一批合共88間在美國上市的中國公司列入預定除牌名單，令整體名單增至128家。銀行界人士李鎮國估計，中企短期內會尋求迴流香港，本年內可能有五至十家，但不認為中概股會停止赴美上市。

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新一批被列入「預摘牌」名單的公司，包括京東、拼多多、嗶哩嗶哩、網易、攜程、科興、華能國際、中國鋁業、中國東航、中國南航、中國移動、騰訊音樂、小鵬汽車、蔚來汽車、汽車之家、華住、中通快遞、滿幫集團、有道、寶尊等。有關公司可在本月25日前提交證據，證明不具備被除牌的條件。若未能成功申辯，便會轉入「確定摘牌名單」，名單上的公司需要在三年內提交美國證交會要求的文件，若不符要求，便會在披露2023年的年報後，即2024年初面臨立即退市。

自3月以來，美國證交會已依據《外國公司問責法》把五批公司列入預定除牌名單，涉及40家公司。中國證券監督管理委員會4月2日宣布，規畫修訂「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」，消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙，外界一般解讀，這是中美審計監管合作的積極訊息，市場更傳出，中概股退市風波在上周末有緩和跡象，但美國證交會在當地時間4日突然再宣布第六批預定除牌名單，總數是過去五批總和的一倍有多。

市場反應不激烈

不過，中國的東方財富網今(5日)早報道，市場反應對新一批名單公布未有激烈反應，雖然該網以《一意孤幾2》為題報道有關消息。以京東為例，股價開市時小幅下挫2%後，一個多小時後已經轉漲，中午收市時報升3.8%；另以嗶哩嗶哩為例，股價在香港開市後下跌至1.9%後便逐步上揚，中午收市時升2.25%。有關反應與美國證交會3月初公布第一批名單時大異，當時曾引發中概股劇烈股價波動。

有關退市風波令中概股來港二次上市的速度加快，瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國3日在《明報》表示，美國證交會或會持續把更多的中概股列入「預定除牌名單」，這是意料中事，但雙方現正就此不斷溝通，相信最終可達「合理」共識。他解釋，中方無意放棄美國市場，中概股消失亦對美國市場發展無好處，這是雙方協商的基礎；而美方預留三年的退市緩衝期，亦意味雙方有討論空間。

他預計，年內會有五至十隻在美上市的中概股回歸香港，若市況配合，今年下半年至明年上半年將會是迴流高峰。至於香港年初引入的特殊目的收購公司（簡稱SPAC）上市機制亦可能為中概股提供另一赴港上市渠道，對象主要是已遞交主板申請、正排隊上市的企業，以及部分「B股」（未盈利生物科技公司）。

安永上月的《TMT中概股回港二次上市的熱行動與冷思考》報告指出，中概股回歸香港在加速，自阿里巴巴2019年末來港上市後，過去兩年每年均有5隻科投、媒體與通信行業的中概股赴港上市。