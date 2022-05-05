專訪匈牙利調查記者談復旦布達佩斯分校與華為

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匈牙利獨立調查媒體Direkt362021年獨家披露有關復旦布達佩斯分校計畫引發匈牙利輿論嘩然，同樣，該媒體首次披露被匈牙利政府定為國家機密的匈賽鐵路融資項目。2018年又是該媒體披露了匈牙利黃金簽證醜聞，介紹俄羅斯與中國的權貴如何通過此一途徑得以進入歐洲。

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法廣在2022年3月31日報道匈牙利立法選舉時登門採訪了該媒體披露復旦分校計畫的調查記者Szabolcs Panyi 先生，以下是法廣對他的採訪記錄：

法廣：請您解釋一下為何復旦布達佩斯分校當時會在匈牙利境內引發如此巨大的抗議浪潮？

Szabolcs Panyi ：這其中的原因是多個層次的：復旦大學是一所知名的、非常好的大學，它將給整個匈牙利的高等教育帶來人才流失效應。 知名的、非常好的大學，它給匈牙利帶來的人才流失效應對整個匈牙利的高等教育是非常不利的，我們有很多掙紮着的大學，他們靠外國學生支付學費來維持自己的生存，復旦大學會吸引匈牙利最優秀的學生，同時，我們學術界的大部分人也會擔心，因為復旦與中國共產黨的關係。我們分析了網絡泄露的數據庫，發現復旦大學至少有25%的學生和教師是中國共產黨員，這說明這個機構對中國的精英階層是多麼重要！ 另外，還有一些具體的問題，比如說紅星作為一個標誌被禁止作為極權主義的標誌，所以可能會有實際的問題，老師來給你的名片上的標誌實際上是被禁止的！

法廣： 中國大使館和中國政府對此有什麼反應嗎？

Szabolcs Panyi ：我記得我和復旦大學有一些郵件往來，他們很有禮貌，但沒有給我實質性的答覆，中國大使館甚至中國政府都提出了強烈的抗議，比如匈牙利的反對派要求抗議復旦大學。

法廣：您如何看復旦分校計畫的前景？

Szabolcs Panyi ：現在政府聲稱這個項目被擱置了，這意味着我們必須等到選舉結果出來，我們將看到城市政府是否還有政治意願來實施這些項目，因為俄羅斯的局勢對匈牙利來說意味着維克多-奧班幾乎失去了它的一個重要盟友弗拉基米爾-普京和俄羅斯，所以這可能導致對中國的依賴和與中國更緊密的關係，最重要的是俄羅斯，所以這裡更傾向於中國。

法廣： 您說到失去俄羅斯盟國可能導致對中國的依賴和與中國更緊密的關係，但這是匈牙利政府的意願。匈牙利民眾是否支持奧爾班向東看的政策呢？

Szalbocs Panyi ： 奧爾班一直在說匈牙利是如何被布魯塞爾攻擊和抹黑的，美國也被描繪成一個不友好的國家，另一方面普京和中國被描繪成匈牙利人民的朋友，所以奧爾班的核心選民確實支持這種政策。正如我所說的,當在外交上不可能與俄羅斯保持密切關係時 中國將填補這一空白。

法廣：是您2018年揭露了匈牙利金色簽證醜聞嗎？可以回顧一下當時的情況嗎？

Szabolcs Panyi ：是我的同事,不是我自己,而是我的同事 ！匈牙利有一個黃金簽證計畫 ，也就是向外國人出售居住許可和申根簽證，按照規定，他們必須通過非常寬鬆的國家安全審查 。我的記憶中,80%的黃金簽證獲得者是中國人 我從我的消息來源得知，他們主要是前安全官員 前反間諜官員 ，安全部門根本沒有能力審查那些要求獲得金色簽證的申請人，因此有許多罪犯通過這一渠道獲得了簽證！我的同事還發現，俄羅斯對外情報局局長納雷什金的兒子和家人也通過國家安全審查獲得了匈牙利的居留證，他是俄羅斯對外情報局局長，這就直接涉及到匈牙利的國家安全！

法廣： 您是否擁有這些獲得金色簽證的俄羅斯與中國人的名單？

Szabolcs Panyi ：我想我的同事有.....

法廣：我們可以看一下嗎？

Szalbocs Panyi ：不幸的是，不可以 ！ 他們收到了一個數據庫，裡面有接受黃金簽證的人的姓名和其他個人數據，但出於法律考慮，我們沒有公布。

法廣：是否有證據證明該金色簽證項目的啟動受到中國政界的影響？

Szabolcs Panyi ：根據報告，與中國有關聯的人是此一黃金簽證項目的主要推動者，整個業務被外包給離岸公司，這些公司實際上是在銷售這些簽證，他們在指定的國家經營，並出售這些居留債券，這些公司為中國出售居留債券，賺取了最大的利潤。這些公司都與奧爾班政府有非常密切的關係，但這些都是商人，大部分是匈牙利人，也有外國商人，中國商人，他們從這一行動中獲利，但這個黃金簽證計畫因為所有這些醜聞 在幾年前被終止。

法廣：您最近發表了一篇披露俄羅斯情報部門通過電信部門竊取匈牙利情報的文章，文章中也談到中國的華為，小米等企業，能否具體介紹一下？

Szabolcs Panyi ：是的，我想匈牙利是華為和中國技術在匈牙利最有力的支持者，華為在匈牙利有它在中國以外最大的生產基地，他們向整個地區提供5G終端，所以這對華為的生產和運輸是非常重要的。匈牙利有三家移動運營商，其中兩家與中國供應商簽訂了5G網絡推廣合同，一家是與沃達豐簽訂合同的華為，他們已經在布達佩斯成功推出了5G網絡，並且已經開始運行。匈牙利政府拒絕承認華為或其他中國科技公司對國家安全構成威脅，他們不認為這些公司有義務根據中國法律與中國情報部門合作。根據我最近獲得的匈牙利外交部門受到的一份外交密電，該密電聲稱，有證據顯示中國設備正在秘密地將私人數據傳輸到中國的服務器上，因此，密電呼籲匈牙利的外交官不應該使用華為、中興、小米和其他中國手機。