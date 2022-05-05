德國總理朔爾茨：外長貝爾伯克即將訪問基輔

德國/烏克蘭/外交

德國總理朔爾茨周四表示，德國外長貝爾伯克即將訪問烏克蘭。此前，烏克蘭總統澤連斯基邀請德國總統施泰因邁爾及總理朔爾茨訪問基輔。德國總統府稱，兩國領導人周四通電話"消除了德國總統訪問基輔被拒引起的爭執"。

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法新社報道，作為德國國家元首的施泰因邁爾原定4月中旬訪問基輔，但遭到基輔政府拒絕接待，因施泰因邁爾過去曾支持友俄政策。此舉引發外交風波，並使朔爾茨表態在總統施泰因邁爾訪問烏克蘭前，他也不會到訪這個被俄羅斯戰火蹂躪的國家。這一事件使兩國關係受到影響。

烏克蘭總統澤連斯基周四與德國總理朔爾茨舉行電話會談。朔爾茨在會談後的記者會上表示，澤連斯基稍早已與施泰因邁爾進行"良好會談"。施泰因邁爾表達他對烏克蘭的"團結、尊重和支持"的立場。

施泰因邁爾曾經擔任德國外長，長年支持友俄政策。俄羅斯2月入侵烏克蘭後，他遭到嚴厲批評。施泰因邁爾近年已改變立場。今年2月，他在連任總統的就職演說要求俄羅斯總統普京"打開加在烏克蘭頸子上的枷鎖"，從烏克蘭邊境撤軍，他並指世界上沒有一個國家有權毀掉烏克蘭的自決和獨立。施泰因邁爾4月並承認，他推動建設北溪天然氣2號管線"是個錯誤"。這條管線如果開始運作，將使輸入德國的俄羅斯天然氣翻倍。

朔爾茨周四在回答記者有關是否接受澤連斯基邀請訪問基輔時表示，外長貝爾伯克 將很快前往烏克蘭訪問。

另外朔爾茨周四與美國總統拜登通電話，雙方都同意，不會承認俄羅斯得到烏克蘭任何領土。

根據德國政府發言人的聲明，朔爾茨與拜登"同意烏克蘭需要進一步具體而持續的支持，以行使其正當自衛權。