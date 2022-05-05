清零太瘋狂 囚禁不可逆 西媒質疑習近平有無邏輯

中國-新冠病毒

2022年5月4日，北京，身着防護服的工作人員在朝陽區一棟被封鎖的居民樓外豎起路障。

看着中國最國際化大都市上海封城後出現的夢魘版的場景，可能即將重蹈覆轍的北京，以及屢屢封鎖對中國經濟對民生造成的嚴重威脅，對消費者和企業的信心造成的毀滅性打擊，一向對評論中共領袖習近平比較有節制的西方媒體，言辭也越來越嚴厲了。

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費加羅報5月3日社評直指新冠在中國，囚禁已不可逆轉，習近平的勝利主義讓位於震耳欲聾的沉默!對紅色皇帝來說，毫無疑問，這就是中國清零戰略的“成功”，這就是共產制度遠遠超過西方民主模式的證明!

奧米克戎變體將中國頭號人物推到了他的全封閉的瘋狂邏輯的盡頭。在過去的五個星期里，上海的2600萬居民陷入了卡夫卡式的地獄，他們被饑餓籠罩，被強迫性的禁閉驅使，讓人想起中國式古拉格---勞改的鐵律。

評論質疑，清零難道就是為了這個! 中國的戰略確實拯救了生命......但代價是嚴酷的監獄制度。最駭人的是，沒有前景，一條不歸路。社評還質疑，習近平沒有為上海，也沒有為其他46座受到全部或部分封鎖的城市說一句話，也沒有解釋為什麼他沒有選擇給他的人民接種有效的疫苗。就這樣，總共有3.45億的中國人被關了起來……雪上加霜的是，重新禁錮的陰影現在籠罩着中共政權所在地北京!

當然，對中共專制政權而言，合法性與票箱無關，而是取決於黨以”繁榮“換取人民臣服的“政績”。不過，對政府來說，街頭出現的抗議可能是危險的，對習近平來說，這是最糟糕的時機，因為他打算在11月的中共大會上開啟終身統治。

費加羅報另一篇報道以『中國自投清零陷阱』命題，報道稱，中國死於新冠病毒的人數處於2020年5月以來的最低水平，但是2022年的春天在這個最初爆發新冠病毒的國度卻散發著一種奇異的怪味。當世界重新獲得自由並扔掉口罩時，中國正在為其主要的大都市上緊螺絲。在上海和深圳被封鎖之後，位於該國中部的鄭州和首都北京等城市正在被強加以新的枷鎖 。

德國『法蘭克福彙報』評論習近平一意孤行推行清零政策，“這一切不禁讓人回想起來黑暗的過去。中國不再重新開啟因防疫而關閉的國門。”“這種清零政策的代價極高，已經將國民經濟逼向了大蕭條的邊緣。大白們拳腳相加將數十萬上海民眾送往隔離中心的同時，北京最高層也顯露出了真實面目。中國黨和國家領導人習近平公開宣稱，發展經濟已經不再是首要目標。”“在習近平看來，市場早已成為威脅經濟和社會發展的隱患。如果不對資本進行管控，將會帶來無法估量的苦難。”

法國世界報在題為『習近平落入自設的陷阱』開門見山：當你的三個最熱心的支持者在幾個小時內相繼告訴你，你正在一頭撞向南牆，那麼，考慮他們的建議符合你的利益。即使你的名字是習近平，你是一個擁有14億人口的國家的領導人。但是三位有影響力的商人剛剛敲響了警鐘：-一位歐洲工業家、一位美國經濟學家和一位中國金融家，他們說，中國的情況不妙。

這三位有影響力的商界人士，一位是歐洲的實業家、德國人伍德克（Joerg Wuttke），中國歐盟商會主席；一位是美國的經濟學家，是摩根士丹利前亞洲區總裁-斯蒂芬·羅奇（Stephen Roach）；還有一位是中國金融家單偉建，他曾經是聯想集團的董事，最近被任命為阿里巴巴的董事。

三個敲鐘人的聲音，習近平能聽進去嗎？伍德克似乎很懷疑，“中國正在失去其世界最佳供應來源國的地位”。但是“中國走不出主席畫定的軌道，領導人被困在自己的故事中。這是非常悲哀的。”

文章最後以兩個驚人的例子作結：1959年，當國防部長彭德懷敢於告訴毛澤東大躍進是一場災難時，他被批是莫斯科的代理人被迫辭職。今天，當上海人因為饑餓而敲打鍋碗瓢盆時，他們被指責為被西方勢力所操縱。歷史正在重演。

中國的經濟前景不妙，紐約時報5月1日相關報道說，越來越多的中國經濟學者和商界領袖人物，停工停產造成的傷害將愈發難以彌補。“威脅人民群眾生命安全的疾病，並不僅僅是新冠肺炎，”中國大型旅遊集團攜程旅行網的聯合創始人梁建章最近在給『中國企業報』的一篇文章中寫道。“犧牲一切追求極端的‘休克’措施，並不是我們真正需要的全面勝利。”

敲鐘人，或者一如中國習慣上說的“吹哨人”，他們的聲音能被聽到嗎？中國最知名的吹哨人是李文亮，他在2019年年底在同學微信群發出武漢爆發新冠病毒的警告，被央視報道指“散步不實信息”，被公安機關叫去“訓誡”……

2022年的敲鐘人遭遇會更好嗎？曾對中國經濟示警，任職交銀國際的中國知名經濟分析師洪灝在社交平台上的帳號已被註銷，據指是因為洪灝曾多次發表警惕資本外逃、封控防疫影響經濟的言論。3月3日，他曾在推特發布一則上海封控抗議的視頻，標題寫着“上海：零活動，零GDP”。官方稱他“已離職”。

華爾街日報報導，中國近期多名經濟分析師的網路言論都遭限制，除了洪灝外，還有中國東北證券的首席經濟學家付鵬，和北京私營股權投資公司“灃京資本”的基金經理吳悅風。

習近平為什麼視而不見呢？法國世界報刊載的塞爾齊-巴黎大學張倫教授的文章則把普京發動侵烏戰爭的強權主義邏輯與習近平做了比較，文章寫到：在普京陷入自己構築的侵烏戰爭的陷阱的同時，他的盟友和朋友習近平也按照同樣的邏輯陷入了一場抗疫戰爭。兩年來，習近平治下的中國一直在不惜一切代價運用 "新冠清零 "的方法應付疫情。

作者認為：對習近平來說，權力是神奇的、無所不能的，類似於軍事型的組織和對被感染者的極端嚴厲的隔離措施，旨在根除病毒並使社會 "健康 "和 "凈化"。儘管面對病毒的變異，特別是Omicron變種，中國的一些流行病學家對這種做法持保留態度，但 "清零 "政策仍然得到了堅持。因為在習近平眼中，它不再是一個公共衛生問題，它已經成為中國模式的象徵，甚至是我們當今世界特有的"東升西降 "的文明變遷的證明，這是他近年來所認定的看法。