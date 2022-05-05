烏克蘭戰爭和中國清零戰略衝擊德國出口

俄羅斯侵烏戰爭

2022年3月19日，德國漢堡，港口起重機在進出口港口裝載集裝箱船。周一的一項調查顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國商業信心在3月份大幅下滑，本月略有回升。

據《斯圖加特消息報》報道，烏克蘭戰爭的經濟後果和中國部分地區嚴格的新冠清零戰略給德國三月份出口帶來打擊。“德國製造”對俄羅斯的出口更是猛烈下滑。

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據德國聯邦統計署周三公布的消息，由於制裁和其他出口限制措施，德國三月份對俄羅斯的出口與上月相比，下降62.3%至9億歐元。從俄羅斯的進口僅下降2.4%至36億歐元。俄羅斯主要供應原材料和能源。

德國對重要市場美國的出口增長了3.2%，達115億歐元。但對中國的出口下降了4.3%，為91億歐元。中國是“德國製造”產品最大單一市場。德國產品最重要的銷售地區是歐盟。

今年3月，德國共出口商品1206億歐元，與去年同比增加了8.1%。進口增長20.3%，達1174億歐元。今年前三個月，德國出口增長10.1%， 達3627億歐元，進口增長22.7%，達3394億歐元。去年，德國出口，以創紀錄的成績彌補了新冠危機中的下滑。

德國工業界現在擔心出口經濟會出現螺旋式下滑。德國工業聯合會主席約阿希姆·朗（Joachim Lang）表示：由於烏克蘭戰爭和中國政府的清零戰略，烏雲籠罩着德國經濟。“全球供應鏈已經承受着巨大壓力。天然氣禁運也像達摩克斯利劍一樣威脅着企業。其社會、經濟和安全政策後果是無法估量的。”

列支敦士登最大銀行之一VP 銀行首席經濟學家托馬斯基策爾（Thomas Gitzel）表示，德國出口現在面臨踉蹌失步的危險。國際環境陰雲密布，“供應鏈困難、高通脹和利率上升可都不是促進出口增長。擺在我們面前的經濟道路是崎嶇不平的。”