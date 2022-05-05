烏克蘭稱俄軍持續猛攻亞速鋼鐵廠 聯合國人道車隊趕赴馬里烏波爾

烏克蘭/亞速鋼鐵廠/俄羅斯/聯合國

聯合國周四宣布，派遣一支新的人道車隊撤出馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的平民；而留守的烏克蘭亞速營副指揮官表示，俄軍連續第三天向鋼鐵廠發動進攻，他形容一場激烈和血腥的戰鬥正在進行，並指責俄軍違反莫斯科早前宣布的停火承諾。

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法新社稱，目前關於馬里烏波爾巨大的鋼鐵廠地堡內的信息說法不一，相互矛盾。

俄羅斯總統普京周四晚間表示：“俄羅斯軍隊隨時準備確保平民從亞速鋼鐵廠撤離”。據報目前仍有大約200名平民，包括至少20名兒童，被困在鋼鐵廠下方。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周四也表示，俄羅斯軍方尊重工廠周圍的停火協議，他並表示，鋼鐵廠周圍的人道主義走廊“有效”。俄羅斯周三宣布為期三天的停火，以撤走被困的平民。

不過，留守烏克蘭亞速鋼鐵廠的烏克蘭亞速營副指揮官帕拉馬爾在一段視頻中表示，俄軍連續第三天向鋼鐵廠發動進攻，他形容一場激烈和血腥的戰鬥正在進行，他並指責俄軍違反莫斯科暫停軍事行動，並讓平民撤離的承諾。

烏克蘭總統顧問阿雷斯托維奇周四也表示，攻入工廠的俄軍已被擊退。

聯合國負責人道主義事務的副秘書長馬丁格里菲斯周四宣布，一支新的聯合國救援車隊正前往亞速鋼鐵廠。格里菲斯在華沙表示，一支車隊周五早上之前將抵達亞速鋼鐵廠，希望能救出剩餘的平民，並將他們帶回安全的地方”。

上周，在聯合國和紅十字國際委員會的協調下，100 多名平民成功撤離了馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，並抵達了安全地點。

另據烏克蘭方面表示，俄軍持續砲擊東部地區，在第二大城市哈爾科夫殺死一名15歲少年，盧甘斯克地區的烏軍指揮官說，在當地發現5具平民遺體。烏克蘭空軍周四稱，成功擊落3枚俄羅斯巡航導彈和4架飛機。

烏克蘭官員警告，俄軍可能會在下周一衛國戰爭勝利紀念日前加強攻勢。烏克蘭武裝部隊總司令說，俄羅斯以巡航導彈攻擊烏克蘭全國多處地區，烏軍需要多個火箭系統阻擋俄軍的進攻。