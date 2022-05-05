胡錫進諫言招打臉 習近平清零不回頭

中國-新冠病毒

2022年2月20日，中國國家主席習近平在北京舉行的2022年冬奧會閉幕式上揮手致意。一個月後的3月28日，上海封城，現在，北京也面臨著大規模封控的危險。

一向被視為“帶風向”的前環球時報總編輯胡錫進周四發文對“不斷封城”發牢騷，但是幾小時後習近平在中共政治局常委會上表示，要繼續清零不動搖，胡錫進的文章沒多久就消失了。

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兩件事發生在同一天，很湊巧。當胡錫進發文認為只有成本可控的清零才更有意義、暗示過度清零後果嚴重時，並不知道幾小時後，中共總書記習近平要執意清零，無意回頭。

胡錫進就住在北京最早封控的朝陽區，大約是有點“感同身受”，5月5日當地下午時間在微博貼出“北京，背水一戰”一文，題目就夠強烈的! “背水一戰”，多用來形容陷入絕境，為求生路要決一死戰了。胡錫進是做文章的人，用這樣的題目顯然有所斟酌的。

他在文中強調：“我們肯定不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人民聯繫來維繫新冠病毒的低傳播，那樣所導致的後果比我們在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重，經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。”

胡錫進顯然對目前中國的嚴酷清零政策頗有懷疑，“肯定不能用”只是委婉的說法，事實上，“切斷中國地區之間人民聯繫”的事早已發生了。他好像在解答一道疑難題：“抗疫的目標其實是兩個，保生命安全，保經濟少受損失，一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕”。

胡錫進應該是在委婉地批評中國的嚴酷清零既不能真正地保障生命安全，也不能減少經濟的損失，他大約看到了發生在上海和中國其他地區封城後的殘酷現實。

胡錫進先褒後抑，稱讚他的朝陽區“現在仍不封區，這應當算是很英勇的決策了。”其實，朝陽區是北京最早宣布封控的區之一，其嚴厲程度或許略低於上海，胡在這裡以“英勇”贊之，是否在提醒當局不要採取那種既無腦且絲毫不英勇的“清零”和“封城”措施呢？

有網友諷刺，上海清零那麼地嚴酷，胡錫進沒有發半句言，現在眼看眼到了家門口了，害怕自己被封在裡面吧。胡錫進對此類批評倒有預防，說自己有旱澇保收的退休金，管花多大成本清零一次，“我在家貓一陣……有啥不好的？”

不管胡怎麼說，他至少是看到了中國別處清零的殘酷後果，所以他說的很嚴重，他用未來式來表達已經發生的現實：“北京的抗疫屬於‘背水一戰’，上海失陷了，北京如果也守不住不搞大範圍休克療法的底線，那麼人們對抗疫的綜合信心將受到沉重打擊，社會心理的防線將被擊穿。”

這有點近似“忠臣”對“皇帝”的奏章，從當日稍後官媒轉播的習近平主持召開中共政治局常委會傳達的內容看，胡錫進是被打臉了。習近平不在乎什麼“背水一戰”，他要維護的是“一言既出駟馬難追”的“偉人”的面子。

中共總書記習近平周四主持的常委會保持高調，“要毫不動搖堅持動態清零，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行鬥爭。”

胡錫進的言行會劃入哪一類？反正他發出的文章沒多久就消失了，微信公眾號顯示：“該內容已被發布者刪除”，胡錫進先行自刪了？

習近平至今沒有對封城中民不聊生的上海及其他地方的民眾發出慰問，他還在說：“堅持動態清零”，且信誓旦旦：“我們堅持人民至上、生命至上……”看樣子，那些在嚴酷清零造成的次生災害中死去的人們就算是“犧牲”了？

中國實施習近平親自決定的清零政策造成的災難全世界都歷歷在目，可是，5月5日習近平主持的常委會竟然強調：“我們經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗，取得了階段性成效”。常委會上終於提了一句上海：“我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰”。

習近平的講話並沒有多少新意，他上次公開表態是在3月17日召開的常委會會議，那次他強調“堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。”

顯然，儘快遏制疫情的目標看來是落空了，“科學精準”和“動態清零”兩個詞如此奇怪矛盾地組合在這樣一個句子中，“清零”從科學角度看，是完全反科學的。