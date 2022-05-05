英、日領導人達成歷史性防衛協議 強調民主國家團結對抗專制政權

英國/日本/防務協議

正在英國訪問的日本首相岸田文雄周四與英國首相約翰遜達成一項歷史性的防衛協議，強調民主國家要“團結起來共同反對專制政權”。岸田並表示持續關注台海，絕不容以武力片面改變現狀。

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英國是第一個與日本達成"相互准入協定"（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家。法新社稱，作為譴責俄羅斯入侵烏克蘭和關注與中國緊張關係的"前沿"國家，英國與日本就防衛合作達成原則共識，強調印太與歐洲安全互不可分，兩國將持續共同開發新型戰機引擎等先進防衛科技。

英國首相辦公室表示，約翰遜與岸田文雄指出，俄羅斯野蠻侵略烏克蘭象徵後冷戰時代結束、對國際安全造成重大影響；"歐洲－大西洋"與"印度－太平洋"兩個區域的安全不可分割，全球民主政體應團結一致對抗威權政權。

對於朝鮮近日試射彈道導彈，約翰遜除譴責平壤的挑釁行為，還表示英國與日本"以及我們的印太盟友同在"。

英、日雙方去年12月簽署合作備忘錄，共同為英國的"未來空戰系統"（FCAS）研發新型戰機引擎、無線電偵測反監控等先進科技。約翰遜與岸田文雄周三對相關計畫的執行進度表示滿意。

另據中央社報道，日本首相岸田文雄周四在倫敦召開記者會時表示，日本持續關注台灣海峽的和平與穩定，以力改變現狀的行徑在印度太平洋，尤其是在東亞是絕對不被容許的。

岸田在記者會上回應記者的提問強調，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定；有關台灣的問題，日本一貫的立場就是期待能和平解決，基於這樣的立場，日本會持續關注。

他表示，日本的基本立場是重視普世價值，對烏克蘭局勢堅定應對，並且會持續關注台海的和平與穩定。

岸田說，與共享普世價值的國家同行愈發重要，同盟國、志同道合的國家應互相合作，以武力改變現狀的行徑在印度太平洋，尤其是在東亞地區是絕對不被容許的。

他還說，有所謂"今日烏克蘭，可能是明日的東亞"這樣的危機感，因此他改變了日本的對俄政策，與七國集團同步採取制裁俄羅斯等的堅定應對，重要的是要讓大家知道俄羅斯的暴行要付出很高的代價，不能對國際社會釋出錯誤的訊息。

岸田說，近期將邀美國總統拜登到東京訪問，以提升日美同盟關係，為了實現自由開放的印度太平洋，今後將積極推動日、美、澳、印領導人會談以及與東盟各國領導人的面對面會談。