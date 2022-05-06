中國下令政府及國企電腦換國貨 員工抱怨效率倒退

用國產電腦

美國彭博社引述知情人士指，北京當局要求政府機構、國企以及政府相關單位將現時使用的外國品牌電腦更換為國產設備。今年五一假期後，已經有工作人員被要求上繳外國品牌的電腦，以換成裝上國內開發作業系統的國產電腦。

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消息人士指，中央政府最新要求或僅涵蓋個人電腦品牌及軟件，不包括難以取代的零件，像是英特爾（Intel）和超微（AMD）的處理器。

消息還稱，當局鼓勵用Linux作業系統取代微軟的Windows。總部設於上海的中標軟件正是Linux的主要供應商之一。

據悉，目前在中央政府層面的電腦設備最少有5000萬部，稍後更換電腦指令會擴大至省級政府。 所有更換工作預期兩年內完成。

目前，中國現時最大的手提電腦及伺服器製造商中包括聯想、華為及浪潮集團，以及中國軟件開發的金山軟件。

過去10年，中國一直鼓勵政府機構使用國產IT產品，並經常將特定產品排除在政府採購清單之外。

一名知情人士透露，包括國營媒體和網路安全機構在內，某些中國政府機關可能一如既往，在獲得特殊許可的情況下繼續購買先進的外國設備，但這種許可制度未來可能會收緊。

彭博社的該報導出來前，更換電腦的消息已經在大陸社交媒體上引發大量抱怨：“即將找回386的感覺！復古瘋萬歲！”“國產某城電腦，據說用了之後，人會變得更有耐心！”

來自山東威海網友日前發帖稱，“單位要求五一之後上繳舊電腦，統一換國產新電腦、新系統，由於不兼容 windows 軟件，所以還要裝個 windows 模擬器，導致辦公效率倒退10年。主任吐槽說，這不是用落後代替先進麽，我心說連他都看出來了。”