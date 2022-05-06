中國政府招募英文網紅在美國開展大外宣

社交媒體

美聯社發布一篇調查報導說：中國政府招募了一批英文“網紅”，專門在美國社交媒體如臉書（Facebook）、推特（Twitter）和油管（YouTube）上為中共大外宣服務。

廣告 繼續瀏覽後續

美聯社已確定幾十個這樣的賬戶，這些賬戶積累了超過1000萬粉絲，向社交媒體傳遞一些精心製作的親華言論，其背後都有中共的資助。負責追蹤外國虛假信息行動的美國Miburo公司表示，藉助這些英文網紅，中國政府可以向美國及全球毫無戒心的進行轟炸式宣傳。

美聯社指出：這些人沒有披露他們與中國政府的關係，沒有提及他們的僱主，如中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台和新華社。

美聯社確認的一名叫做Jessica Zang的視頻博主，她的僱主是中國環球電視網。Zang發布風景旅遊照片，中間夾雜着宣傳帖子，比如一段採訪視頻題為“在北京的外國人如何看待中國和他們在中國的生活？”美化中共。

去年4月，中國環球電視網試圖擴大其網紅規模，邀請了講英文的人參加了一個為期數月的比賽，合格者最後將在倫敦、內羅畢或華盛頓，擔任社交媒體工作。

在今年2月的北京冬奧會前夕，中共對社交媒體的興趣大增，有消息說中共駐紐約領事館向新澤西的Vippi Media公司支付了30萬美元，招募西人大V在北京冬奧會期間，向美國的社群媒體發布信息。

芝加哥電台主持人聖奧古斯丁（John St. Augustine）告訴美聯社，一名住在維吉尼亞州擁有“新世界電台”（New World Radio）的朋友，邀請他與北京的一個團隊，一起主持一個名為“橋”（The Bridge）的播客。他說，中國環球電視已經向“新世界電台”支付了38.9萬美元來製作播客。

美國油管播主泰（Matthew Tye）和搭檔斯特澤爾（Winston Sterzel）對美聯社說，他們曾收到一封由香港梨科技公司（Hong Kong Pear Technology）發來的電子郵件，要他們發布一個宣傳視頻，聲稱新冠病毒並非源自中國，而是來自北美的白尾鹿。電子郵件寫道，“我們可以提供2000美元，如果你有興趣，請告訴我。”

美聯社還舉了兩個例子，英國視頻博主萊特富特（Jason Lightfoot），在油管上開有《在中國生活》的頻道。新西蘭播主博勒姆（Andy Boreham）在油管上開有《外媒看中國》頻道。他們傳播親北京信息，被一些網友稱為“洋五毛”。