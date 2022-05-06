中國清零服務業萎靡不振 更多外企考慮投資他國

中國/清零

財新服務業PMI顯示，4月份中國服務業活動萎縮至疫情初期以來的最低水平。華爾街日報今天說，而歐盟商業組織的調查發現，中國政府的“動態清零”政策促使越來越多的企業到其他國家尋求投資機會。

廣告 繼續瀏覽後續

中國服務業受封控措施影響萎靡不振。據華爾街日報今天稱，一項對近400家在華經商的歐洲企業的調查發現，近四分之一的企業正在重新考慮其投資計畫，中國抗擊疫情的“動態清零”政策衝擊了這些企業的供應鏈、人員配置和收入。

經濟學家表示，如果政府不放鬆嚴格抗疫措施，即大規模隔離感染者、要求其他人足不出戶，以遏制哪怕是小規模疫情，那麼中國第二季度經濟恐怕會出現2020年初疫情暴發以來的首次萎縮。

根據財新傳媒(Caixin Media)和研究公司埃信華邁(IHS Markit)發布的指數，4月份服務業活動出現自2020年2月疫情導致武漢封城以來的最大萎縮。該指數從3月的42.0降至4月的36.2，其背景是，諸多城市紛紛實施防疫限制措施，導致企業停擺，並抑制了消費者對外出就餐、購物和其他服務的需求。數值高於50意味着活動擴張，低於50則意味着萎縮。該指數在2020年2月曾降至紀錄低位26.5。

該報道稱，同樣於周四公布的中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)所做的一項調查發現，23%的受訪企業正在考慮從中國轉移當前或計畫中的投資，這是對中國的新冠抗疫政策做出的回應，這一比例創2012年以來的最高水平，是2022年初比例的兩倍還多。

據歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)在一次新聞發布會上說，中國市場的可預測性已經消失。他還表示，希望這項調查將促使中國官員闡明其零容忍政策的退出路徑。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%9A%E5%8F%97%E5%B0%81%E6%8E%A7%E6%8E%AA%E6%96%BD%E5%BD%B1%E5%93%8D%E8%90%8E%E9%9D%A1%E4%B8%8D%E6%8C%AF-%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E5%A4%96%E4%BC%81%E8%80%83%E8%99%91%E6%8A%95%E8%B5%84%E4%BB%96%E5%9B%BD-11651801509