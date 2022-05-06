中國5年級小學生要學會炖骨頭湯

中國/義務教育課程

中國教育部近日公布於今年9月秋季學年開始，勞動課將正式成為中小學的獨立課程，學生要學會煮飯、修維家電、種植蔬菜及餵養禽畜等，像是小3生要學會做涼拌菜，小5生要學會炖骨頭湯。中國民眾對義務教育課程意見不一。

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據中央社今天報道稱，中國教育部近日正式印發“義務教育課程方案”，將勞動課從原來的綜合實踐活動課程中獨立出來，並發布“義務教育勞動課程標準（2022年版）”，今年秋季開學正式於中小學施行。

勞動課程共有10個任務群，如日常生活勞動包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護；生產勞動包括農業生產勞動、傳統工藝製作、工業生產勞動、新技術體驗與應用；服務性勞動包括現代服務業勞動、公益勞動與志願服務。

在烹飪方面，小1至小2生要在家洗菜等；小3至小4生要學會做涼拌菜、拼盤、煮蛋或水餃等；小5至小6生要學會做2至3道家常菜，如番茄炒蛋、煎蛋、炖骨頭湯等，還要學會設計一頓營養食譜；7至9年級初中生要學會獨立料理午餐或晚餐中的3至4道菜等。

在家電使用及維修方面，小5至小6生要掌握如洗衣機的基本操作，懂得使用不同功能洗滌不同衣物，或使用電鍋的蒸、煮、炖等各項功能。7至9年級初中生要學會用螺絲刀、扳手等簡單工具維修家電。

中央社說，中國教育部的公布很快在網絡上引起熱議。中國社群平台微博上，有網友表示“中國教育越來越畸形了”，有人表示“也是為了戰爭做準備”，有人則表示家長最怕學校將責任交予家長，最後成了形式主義。不過，不少可能是父母的網友都表示贊成，希望可以幫助孩子全面發展，以後自己不用煮飯。不少大學生笑稱也想學。