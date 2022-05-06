全球逾200人權團體疾呼聯合國人權高專暫緩訪中 避落大外宣圈套

聯合國/中國/人權高專

聯合國人權辦公室日前宣布，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）將於5月訪問中國，針對中國對新疆維吾爾人犯下“種族滅絕”(genocide)罪行進行調查， 其先遣隊已於4月底抵達中國預做準備；全球220個人權團體5日發表聯合聲明，呼籲巴舍萊暫緩訪中計畫，以免落入中國大外宣圈套。

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據新頭殼署名廖祐全今天報道，全球逾200人權團體疾呼聯合國人權高專巴舍萊暫緩訪中，勿落大外宣圈套。

根據聯合國官方宣布，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）將於5月訪問中國，針對中國對新疆維吾爾人犯下“種族滅絕”)罪行進行調查。國際譴責中國侵犯新疆維吾爾穆斯林少數民族人權，長期來一直呼籲聯合國人權事務高級專員訪問新疆，針對中國把超過100萬的維吾爾人及其他少數民族關押在新疆的“再教育營”，強迫維吾爾婦女絕育、強迫勞動虐待等違反人權情事進行調查。

而巴舍萊3月8日宣布，她將於5月訪問中國，聯合國人權辦公室及中國外交部發言人汪文斌也證實4月26日表示，聯合國小組已於25日抵達中國。

據該報道，包括自由西藏、香港觀察、南蒙古人權中心等220個人權團體５月５日發表聯合聲明表示，巴舍萊到目前為止還沒有會見過任何受到中共迫害的相關群體，也沒從相關民間組織了解有關中國踐踏人權、壓制少數民族的情況。此外，巴舍萊還拒絕了維吾爾拘押營倖存者、曾經遭中共迫害的西藏政治犯、以及經歷過天安門廣場屠殺事件的中國民運人士希望直接向她講述自身經歷的要求。

據該聲明指出，巴舍萊在擔任聯合國人權事務高級專員職務以來，都沒有為提醒國際社會關注西藏問題而發聲，也沒有表示要前往西藏了解那裡的人權狀況，香港和南蒙也從來沒有被列入她要訪問的地區名單中。最近幾年，這兩個地方都發生大規模的抗議示威活動，當地政府持續打壓人權和自由。聲明表示，這些地方遭到中共當局的嚴厲封鎖，是全世界控制最嚴密的地方，應該是巴舍萊最需要前往調查的地方。

新頭殼的報道稱，聲明強調，在沒有得到中共承諾可以在新疆進行“有意義和無限制”訪問之前，她若前往中國訪問，將毀掉這個難得由獨立人權機構進行實地調查的機會，並為中共在西藏、新疆、香港和南蒙的踐踏人權行為提供漂白機會，呼籲巴舍萊立即暫緩這次訪問。

該報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-06/750541