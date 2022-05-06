台灣漁船長說海遇遼寧號戰鬥群

台灣/遼寧號

宜蘭蘇澳籍漁船“順福漁83號”2日在釣魚台周邊海域，發現疑中國航母艦隊航行。船長江冠達當時拍下的影片，今天傳回蘇澳區漁會，漁船傍晚後也將駛到基隆。船長稱，“順”船當時撞見中國航母後，除立即錄影，因事涉國際敏感關係，也馬上打衛星電話通報蘇澳區漁會。船長還說，“順”船當時離這些軍艦隻約2浬（約3.6公里），隨即下令漁船轉向。

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台灣宜蘭蘇澳籍漁船“順福漁83號”船長海上撞見疑中國航母。據中央社署名沈如峰今天報道稱， 該船5月2日在釣魚台周邊海域，發現疑中國航母艦隊航行。船長江冠達當時拍下的影片，今天傳回蘇澳區漁會，漁船傍晚後也將駛到基隆。

據消息說，蘇澳籍漁船“順福漁83號”2日上午8時25分在北緯26度56分、東經124度47分釣魚台周邊的台日漁業協議海域作業時，發現疑中國航空母艦編隊航行。

日本防衛省隨後證實，中國海軍遼寧號航空母艦當日率7艘軍艦從東海穿越宮古海峽。

“順”船當時撞見中國航母後，除立即錄影，因事涉國際敏感關係，也馬上打衛星電話通報蘇澳區漁會。“順”船之後繼續在海上作業，今天傍晚左右將停靠基隆八鬥子漁港。

據該報道，船長江冠達在基隆外海接受中央社記者電訪時說，他當漁民快50年，從未在海上見過航空母艦編隊航行，“順”船當時離這些軍艦隻約2浬（約3.6公里），隨即下令漁船轉向。

中央社說，蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，近年來受新冠病毒疫情影響，漁民們收入本就不好，隨着國際情勢緊張，若各國軍艦在相關海域頻繁出沒，恐對作業漁民造成衝擊。