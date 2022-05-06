法國觀點周刊：陰雲在習近平頭上聚集

中國-新冠病毒

法國最新一期『觀點』周刊刊出Jérémy André題為『新冠疫情最終會讓習近平下台嗎』的文章，分析中共最高領導人決策與新冠疫情關係。作者認為，中共二十大召開前夕，陰雲在中國領導人習近平的頭上聚集，民眾的不滿開始傳了出來。

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中國自天安門事件以來，是否經歷過更動蕩的時期？作者認為，在上海被封城一個月之後，人們開始提出這個問題。人民共和國在2022年冬季奧運會的勝利中衝鋒，這個春天卻化作一場災難。

每天，都有逃脫審查的視頻，在全球網絡顯示出反對封城的示威活動。加入無視禁令的隊伍的人群越來越多，有時還提出更政治性的口號。一段名為 『四月之聲 』的視頻，以蒙太奇的方式記錄了被送入隔離區的上海人的絕望談話，凸顯了清零政策的荒謬性。4月22日至23日晚，它在社交網絡上的大量分享與2020年2月8日武漢吹哨人李文亮死亡後的憤怒之夜等量齊觀。 "你聽到人民的歌聲了嗎？"在網上走紅沒有誤導這一不滿浪潮的政治意義。

1989年的幽靈在中國上空飄蕩嗎？金融時報上周披露的一份內部報告說，連通常與權力保持一致的中國金融家單偉建也放膽表示，民眾的不滿情緒處於30年以來的最高點。即使在相當封閉的小圈子，在習近平的中國發出這樣的政治聲音都非常罕見。在那裡，稍微一點不滿都會被視為妄議無所不能的領袖。在中國，提到“三十年”，不可避免地反射出一個禁忌的日子：1989! 大學生的抗議運動在天安門廣場遭到血腥鎮壓。

但是，五月初，疫情繼續蔓延，在北京，在鄭州發現一些病例後，被迫關閉的場所成倍地增加，不滿情緒蔓延的風險也在增加。中國人存在着抵制清零政策的行為本身，就使得政權有關美國和西方人不能服從大局利益的宣傳脫軌。法國戰略研究基金會（FRS）的研究員瓦萊麗-尼凱(Valérie Niquet)說："敢於表達不滿就是在冒風險。在經歷了1989年的創傷之後，我們知道，敢於正面反對政權就會使自己暴露在極端暴力的反應之下。“

不滿不只是一種不安的情緒，上海是與世界上聯繫最緊密的中產階級、知識分子，特別是科學界和商業界的所在地。"瓦萊里-尼凱（Valérie Niquet）補充說：我們看到衛生界和經濟界的一些人士發表文章，批評這種清零政策。3月底，上海出現了懇求當局嘗試與病毒共存，停止封鎖，同時通過其他措施限制損害的呼聲。

即使被視為防疫教父的鐘南山，在為現行政策辯護的同時，也提出可嘗試其他方式，但招致官媒3月30日再次重申習近平的命令：堅決清零不動搖。習近平至今對上海越來越具爆炸性的處境一言不發，而是讓其親信李強親臨前線。對於中共總書記而言，不存在給那些想在黨的第二十次代表大會召開之前將上海局勢變成政治問題的人提供更多籌碼的問題。

原則上講，習近平連任不成問題，中共十九大已提前為允許第三任改變了規則。專門研究中國政治的蒙特利爾諮詢公司創始人Alex Payette說："對上海衛生政策的挑戰並不足以推翻習近平。但如果你把他在烏克蘭問題上支持俄羅斯的誤判以及缺乏解決經濟問題的辦法疊加起來，就會對其領導力產生懷疑。"

加拿大專家認為，習近平此刻給黨內的“不滿者“提供了許多彈藥，後者希望重返鄧小平或江澤民時期的狀態，忠於習近平的為清零辯護，不滿的一派則站在主張與病毒共存的科學家一邊。但是這種憤怒能否有足夠的力量影響習近平連任？

一切都將取決於上海危機的最終結果。如果得到遏制，它可被用來再次顯示中國戰略的 "優越性"。上海不是中國，內陸地區不一定同情傲慢的資產階級和國際化大都市的苦難。畢竟，上海也不過經歷了從武漢到西安的許多其他地方所強加的封城禁錮。

更重要的是，作為金融中心的上海是習近平的前任，特別是江澤民派系的傳統大本營。因此，每個陣營都在爭相為上海做出自己的解釋：對反習近平陣營來說，慘敗是由於現任政府的僵化；或者對親習近平陣營來說，如果其領導人在病毒面前屈服於 "躺平"的誘惑，那麼等待整個國家的就是災難。

預計內部抗議的脈搏將在7月感受到，屆時黨的幹部將聚集在北京附近的海濱度假勝地北戴河，參加他們的 "暑期大學"，大會的公告將在幕後進行談判。瓦萊麗-尼凱預見："就目前的情況來看，我不認為習近平會冒着失去職務的風險，只是有可能會被削弱。但如果情況變得更糟，一切可能走得更遠。