新冠病毒/中國/清零

根據中國官方的新華社，雖然最近幾個月有一些聲音主張放寬疫情限制，但中國國家主席習近平周四呼籲繼續執行零病毒政策，並要求堅決打擊任何挑戰這一清零戰略的言行。法新社認為，共產黨政府高調護衛稱讚中國衛生政策，以證明中國的政治制度的優越性，相比之下，世界其他地區的疫情已經造成數百萬人死亡。僅美國就統計邀請死亡人數突破百萬數字。

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據法新社今天發自北京報道稱，一些專家們周五警告說，在中國國家主席習近平呼籲繼續執行零感染政策的第二天，中國的零感染政策，即對人口進行大規模和反覆的遏制與禁封和篩查，正在顯示出對中國的經濟帶來高昂代價。

根據中國官方數字，自新冠肺炎病毒疫情大流行開始以來，中國嚴格的清零政策使死亡人數僅局限為5000人。

在中國一旦出現新冠病例，當局就會實施嚴格的遏制封鎖措施。一個多月以來，上海的2500萬居民在疫情爆發後被封鎖，而首都北京則籠罩着遏制疫情的封城陰影。在中國，每一次新的新冠病毒疫情爆發都會導致對居民的免費但系統性篩查，同時輔以不同程度的經濟損害性封鎖。

據具有懷疑立場的野村銀行專家警告說，雖然一些城市正在着手普及每48小時一次的檢測，但這一措施擴大到全國可能會使中國今年的經濟增長損失高達2.3個點。據野村警告說，從經濟角度來看，這可能會使物流和人口流動受到 "相當大的 "禁錮，而受益 "有限"，成本 "很高"，這將破壞經濟增長。

此前，評級機構惠譽已將今年中國的經濟增長預測下調至4.3%（從4.8%）。

中國已將今年的增長目標設定為 "5.5%左右"，此前2021年時的相同經濟預測曾為8.1%。儘管如此，一些經濟學家懷疑中國能否實現 "5.5%左右"的目標，理由是新冠病毒疫情狀況惡化、烏克蘭戰爭和曾經繁榮的房地產行業陷入危機。

法新社引述中國新華社消息說，雖然最近幾個月有一些聲音主張放寬邀請限制，但習近平周四呼籲繼續執行零覬覦政策，並 "堅決打擊 "任何 "挑戰 "這一戰略的言行。法新社說，共產黨政府高贊中國疫情政策，以證明中國的政治制度優越性。相比之下，世界其他地區的疫情已經造成數百萬人死亡。