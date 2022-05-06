疫情復燃 中國辦亞運會與大運會都延期了 此前澳大利亞先說不會去杭州參賽

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中國國家電視台周五今天宣布，原定於9月在中國舉行的大型體育賽事--亞運會已被推遲到一個未確定的日期。中國官方報道沒有提及因新冠疫情原因而延期。而國際大學運動總會（FISU）今天也發布新聞稿表示，原訂今年6月在中國成都舉辦的世界大學運動會，將再次延期順延至明年舉辦。

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中國今天宣布延期舉辦杭州亞運會。法新社說，雖然沒有給出官方原因，但中國目前正面臨著新冠病例的激增，疫情在不同程度上在幾個省份肆虐。

亞運會將在東部城市杭州舉行，該城市距離上海西南不到200公里，而上海是最近爆發的疫情中迄今為止受影響最嚴重的城市，自4月初以來人們一直被封城禁錮在家裡。

據亞奧理事會宣布，原定於2022年9月10日至25日舉行的第19屆亞運會......推遲舉行。據宣布這一消息的中國官方的央視說，"新的日期將在晚些時候宣布。" 但該電視台沒有提到新冠病毒疫情正酣。

法新社說，亞運會組織者曾計畫採用基於2月份在北京舉行的上屆冬季奧運會和殘奧會的冠狀病毒預防計畫，據稱該計畫在防疫方面是成功的。但是最近的疫情還沒有開始。中國當局關注的是避免在人群中出現任何污染，並從2020年開始實施零病毒戰略。

稱之為清零戰略包括幾項措施：一旦出現少數病例就進行禁閉，將檢測結果呈陽性的人與其他人口分開，在抵達中國時進行檢疫，並跟蹤其動向。

杭州有1200萬居民。這將是繼1990年的北京和2010年的廣州之後，第三個舉辦亞運會的中國城市。一些活動將在同一省的其他城市舉行，那裡最近幾天都報告了幾十個陽性病例。

此前有報道稱澳大利亞表示將不會前往杭州參加亞運會比賽。

與此同時，國際大學運動總會（FISU）今天也發布新聞稿表示，原訂今年6月在中國成都舉辦的世界大學運動會，將再次順延至明年舉辦。

據中央社說，成都世大運原訂在2021年舉行，沒想到碰上新冠肺炎病毒疫情影響，導致東京奧運延後一年舉行，也讓成都世大運一延再延，如今中國疫情捲土重來，成都世大運也被迫再次延期。